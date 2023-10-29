12 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا - جريدة الوطن السعودية

12 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/29/2023 2:25:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) استشهد 12 فلسطينيًا اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 12 فلسطينيًّا استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، في قصف على منزل في مخيم جباليا، ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مضيفة أن العشرات استشهدوا في غارة لطائرات الاحتلال على منزل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
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