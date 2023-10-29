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12 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا - جريدة الوطن السعودية

10/29/2023 2:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استشهد 12 فلسطينيًا اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 12 فلسطينيًّا استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، في قصف على منزل في مخيم جباليا، ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مضيفة أن العشرات استشهدوا في غارة لطائرات الاحتلال على منزل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

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