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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 8069 - جريدة الوطن السعودية

10/29/2023 2:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 8069 شهيدًا، وأكثر من 20 ألف جريح.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 7955 استشهدوا في قطاع غزة، و114 شهيدًا في الضفة، فيما جرح في القطاع أكثر من 20 ألف شخص، ونحو 2000 شخص في الضفة، مشيرة إلى أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

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