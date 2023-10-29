ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 8069 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 8069 شهيدًا، وأكثر من 20 ألف جريح.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 7955 استشهدوا في قطاع غزة، و114 شهيدًا في الضفة، فيما جرح في القطاع أكثر من 20 ألف شخص، ونحو 2000 شخص في الضفة، مشيرة إلى أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.
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