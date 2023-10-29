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مكة المكرّمة تسجل أعلى كميات لهطول الأمطار بـ 60.0 ملمترا

10/29/2023 2:24:55 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس السبت؛ حيث بلغت (60.0) ملم في وادي "مِنَى"، و(43.0) ملم في حي "الرصيفة".
جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (48) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية. وسجّلت الكعكية (39.4) ملم، ومنطقة الحرم المركزية (31.8) ملم، والشرائع (31.1) ملم، وعرفات (30.0) ملم، والعمرة (23.8) ملم، فيما سجّلت محافظة الطائف (22.2) ملم، وفي محافظة جدة سجّلت جامعة الملك عبدالله (18.8) ملم، وحي الجامعة (13.0) ملم، وحي بني مالك (8.6) ملم.
وفي بقية المناطق، سجّلت صبيا في منطقة جازان (23.1) ملم، و صنبة - أبو عريش (18.0) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجّلت خيبر (5.6) ملم، وقباء (5.0) ملم، وفي منطقة حائل سجّلت الروضة (10.8) ملم، وبقعاء (2.8) ملم، وفي منطقة نجران سجّل مطار نجران (2.0) ملم، وبئر عسكر (1.2) ملم، فيما سجّلت منطقة الجوف (2.2) ملم في طبرجل، و (0.8) ملم في العيساوية بالقريات، وسجّلت منطقة عسير (1.4) ملم في الواديين بأحد رفيدة، ومنطقة تبوك (1.2) ملم في مغيراء الطبيق.

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