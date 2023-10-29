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مجالات جديدة في جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي

10/29/2023 2:24:55 PM
(MENAFN- Al Watan) حرصت أمانة جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي في دورتها السادسة التي انطلقت الأسبوع الماضي، على توسيع دائرة المشاركة النوعية النسائية من خلال 6 مجالات "نظرية و "تطبيقية"؛ بهدف تحفيز الإبداع، والابتكار لمستقبل مستدام، سعياً لتعزيز بصمة المرأة السعودية في التنمية، وبناء جيل جديد من صانعات المستقبل بالتماهي مع عصر التقنية من خلال تتويج الإسهامات المتميزة في أكثر من مجال.
وتشمل "الدراسات النظرية" للجائزة، ثلاثة مجالات، وهي: مجال "العلوم الصحية" وتستهدف الإسهام في رفع جودة الخدمات الصحية، وتحسين الخدمات ورقمنتها، ومجال "العلوم الطبيعية" وتسعى لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تسهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الوطني، وتطوير اقتصاديات المستقبل، بينما يهدف مجال "الدراسات الإنسانية" إلى تعزيز الانتماء الوطني، والتسامح، والتعايش السلمي، وتوثيق المخزون الثقافي الوطني.
وتضم "الأعمال التطبيقية" ثلاثة مجالات: مجال "الأعمال الفنية" المعنية بالأعمال المعززة للانتماء الوطني، وتجسد الهوية الوطنية. ومجال "المشاريع الاقتصادية" وتستهدف المنشآت الريادية الصغيرة أو المتوسطة، إضافة إلى مجال "الأعمال الاجتماعية" وتركز على المبادرات الاجتماعية في قطاعات التنمية والمسؤولية المجتمعية في مجالات مختلفة.
ويتضمن الموضوع المقرر في مجال "الأعمال الفنية" الأعمال التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني، وتجسيد المخزون الثقافي، والهوية الوطنية، والتراث العمراني السعودي. فيما يرتكز مجال "المشاريع الاقتصادية" على المنشآت الصغيرة أو المتوسطة بنموذج ريادي يُسهم في رفع الناتج المحلي في تطوير الصناعات الوطنية، والخدمات اللوجستية، والحلول الرقمية. في حين، يهتم مجال "الأعمال الاجتماعية" بموضوع المبادرات الاجتماعية في قطاع التنمية والمسؤولية المجتمعية في مجالات تحسين جودة الحياة، ومكافحة المخدرات، وتطوير وتمكين الكفاءات.
يُذكر أنَّ جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي تهدف إلى الاحتفاء بالإنجازات المتميِّزة للمرأة السعودية في مختلف المجالات، وتأتي الجائزة التي تمت الموافقة على استحداثها بقرار من مجلس الوزراء في 11 مايو 2015، لتكون أحد روافد تمكين المرأة ودعمها في التنمية الوطنية.

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