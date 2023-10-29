آل الشيخ: احذروا المفتي الجاهل الذي يدلس على الناس دينهم

(MENAFN
- Al Watan) افتتح مفتي عام المملكة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ اليوم الاجتماع الأول لمفوضي الإفتاء بمناطق المملكة الذي تنظمه الإدارة العامة للإفتاء بحضور عدد من مديري الإدارات بالرئاسة.
ووجه المفتي كلمة إلى أعضاء الإفتاء بمناطق المملكة أثنى فيها على ما من الله به على هذه البلاد من نعمة الأمن والاستقرار والوحدة والألفة واجتماع الكلمة. وقال سماحته:" إننا في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء نقوم اليوم بعمل جليل وفق توجيهات ولاة الأمر وما يمليه علينا ديننا الحنيف؛ إذ لدينا مبادرات وبرامج نافعة - بإذن الله - تحقق الأهداف التي تحرص عليها الشريعة، وهو لزوم جماعة المسلمين وأخذ الفتوى من مصادرها والتحذير من المفتي الجاهل الذي يدلس على الناس دينهم".
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