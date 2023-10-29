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آل الشيخ: احذروا المفتي الجاهل الذي يدلس على الناس دينهم

10/29/2023 2:24:55 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح مفتي عام المملكة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ اليوم الاجتماع الأول لمفوضي الإفتاء بمناطق المملكة الذي تنظمه الإدارة العامة للإفتاء بحضور عدد من مديري الإدارات بالرئاسة.
ووجه المفتي كلمة إلى أعضاء الإفتاء بمناطق المملكة أثنى فيها على ما من الله به على هذه البلاد من نعمة الأمن والاستقرار والوحدة والألفة واجتماع الكلمة. وقال سماحته:" إننا في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء نقوم اليوم بعمل جليل وفق توجيهات ولاة الأمر وما يمليه علينا ديننا الحنيف؛ إذ لدينا مبادرات وبرامج نافعة - بإذن الله - تحقق الأهداف التي تحرص عليها الشريعة، وهو لزوم جماعة المسلمين وأخذ الفتوى من مصادرها والتحذير من المفتي الجاهل الذي يدلس على الناس دينهم".

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