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توقيع اتفاقية أولية لتوطين الأنسولين في السعودية

10/29/2023 2:24:55 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد ملتقى الصحة العالمي اليوم، توقيع اتفاقية أولية لتوطين الأنسولين في المملكة، تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وبحضور عددٍ من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وخبراء القطاع الصحي.
وجاءت هذه الاتفاقية النوعية بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) من خلال تفعيل أسلوب التعاقد لأجل توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ والذي يسهم في تعظيم الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والقطاعات ذات الأولوية، حيث تستهدف توطين صناعة بعض منتجات الأنسولين.
وأبرم الاتفاقية كلٌ من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير للأدوية، وشركة سانوفي.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جهود المنظومة الحكومية، ممثلةً بوزارات الصحة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار حيال توطين الصناعة الطبية والدوائية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة، مع تعزيز ريادة المملكة في الصناعة الطبية والدوائية بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات الدوائية فيها، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي في مجال الصناعات الدوائية، حيث يمثل توطين الصناعات الدوائية أولوية قصوى لدى منظومة القطاع الصحي بالمملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 سعيًا نحو مواجهة تحديات الصحة العامة ومنها مرض السكري، من خلال العديد من المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الصحة الوقائية وتحقيق (وطن ينبض بالصحة)، ويتوافق مع جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية في توطين الصناعات ذات الأولوية، وما تقوم به لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، ولجنة توطين وتطوير العلاجات التي تحقق الأمن الصحي والدوائي.
يشار إلى أن ملتقى الصحة العالمي يواصل أعماله حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقام في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض سابقًا)، ويأتي تشجيعًا للاستثمار في الصحة، والعمل على زيادة نمو القطاع الصحي في المملكة، وتعريف الزوار على أبعاد التقدم الذي تشهده المنظومة الصحية وتحولاتها الرقمية وتقنياتها الطبية.

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