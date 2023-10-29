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ما هي منصة نفيس التي دشنها وزير الصحة

10/29/2023 2:24:55 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم، منصة "نفيس" على هامش ملتقى الصحة العالمي 2023، بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وبحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، التي تهدف إلى توفير المعلومات الصحية للمستفيدين، ومشاركة البيانات الصحية المتعلقة بهم مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وتمثل منصة "نفيس" نقلة نوعية في منظومة القطاع الصحي، كما تعد المنصة من مشاريع رؤية المملكة 2030، وهي منصة لمشاركة المعلومات الصحية بين مقدمي الخدمات، ويمكن من خلالها الحصول على ملف صحي موحد وشامل للمستفيدين، مما يسهم في جودة الخدمات الصحية، إضافة إلى تمكين الممارسين الصحيين من اتخاذ القرارات الطبية بشكل أفضل.
يذكر أن منصة "نفيس" أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للمعلومات الصحية؛ بهدف تسهيل تبادل المعلومات الصحية الخاصة بالمستفيد، ومشاركة البيانات لتحقيق مستويات التكامل في الخدمات الصحية الوطنية.

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