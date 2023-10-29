أكوا باور توقع اتفاقيات بقيمة 746 مليون دولار في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار



وقعت شركة "أكوا باور"، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اتفاقيات بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 746 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2023 في العاصمة السعودية الرياض.

تم توقيع اتفاقية مبدئية مشروطة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع شركة "إي آي جي"، المستثمر الرائد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العالمية.

واتفق الطرفان على التعاون في مشاريع توليد الطاقة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، مع التركيز بشكلٍ خاص على الاستثمار في مشاريع سيتم تطويرها في دول الخليج وجمهورية أوزبكستان.



تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" : "نتطلع إلى التعاون لتنفيذ هذه الاتفاقية التاريخية مع شركة "إي آي جي"؛ إحدى أكبر شركات الاستثمار في البنية التحتية في العالم. إنَّ التزامهم بالعمل مع أكوا باور، يُعد دليلاً راسخاً على ثقتهم الواسعة بخبراتنا في مجالات الطاقة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر".



في سيّاق متصل، وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويل بمبلغ إجمالي قدره 246 مليون دولار أمريكي مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، و"صندوق اوبك للتنمية الدولية" لتطوير مشروع خيزي-أبشرون لطاقة الرياح في أذربيجان بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 ميجاواط. وتخضع كلا الاتفاقيتين لاستكمال الشروط السابقة.



ويعد المشروع أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في جمهورية أذربيجان، تم تنظيمه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 345 مليون دولار أمريكي، وتعد شركة الطاقة الكهربائية الوطنية "أزيرينرجي"، المتعهد الوحيد للمشروع الذي من المتوقع أن يزود، عند الانتهاء من تطويره ما يقرب من 300 ألف منزل بالطاقة، بالإضافة إلى توفير 220 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وخفض حدة انبعاثات الكربون بأكثر من 400 ألف طن سنويًا.



وقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور : "يسعدنا لعب دورٍ محوري في مساعدة جمهورية أذربيجان على تحقيق هدفها المتمثل في تلبية 30٪ من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. نحن ممتنون للغاية لدعم شركائنا في كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق اوبك للتنمية الدولية، على دعمهم الثابت في تحويل هذه الرؤية إلى واقع".



من جهته، قال عبد الحميد الخليفة، المدير العام لـ"صندوق اوبك للتنمية الدولية" : "يفخر صندوق أوبك بكونه شريكًا رئيسيًا في مشروع خيزي-أبشرون لطاقة الرياح، والذي سيمثل تحولًا في مشهد الطاقة في أذربيجان من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي وتمويل القطاع الخاص من أجل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للطاقة المتجددة. نهدف من خلال دعمنا المقدم إلى تحفيز توليد الطاقة النظيفة ومستقبل الطاقة المتنوعة لجمهورية أذربيجان. وتعد الاتفاقية أيضًا شهادة على ما يمكن أن يحققه التعاون الإنمائي الدولي".



وقالت نانديتا بارشاد، المدير العام لمجموعة البنية التحتية المستدامة لـ"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ": "نحن فخورون بتمويل هذا المشروع التاريخي لتحويل الطاقة في أذربيجان. في العام الماضي، وقعنا في المكان ذاته، مذكرة تفاهم مع شريكنا، أكوا باور، للالتزام بتقديم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء في مناطقنا. يسعدني أننا بهذا التوقيع حققنا بالفعل ما يقرب من 1.5 جيجاواط مما التزمنا به، لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من ميجاواط إلى جيجاواط. نحن ممتنون لشركة أكوا باور، و"صندوق اوبك للتنمية الدولية" لالتزامهما المشترك بتعزيز العمل المناخي".



عملت شركة شركة أكوا باور سابقًا بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق اوبك للتنمية الدولية على تمويل مشاريع متعددة في آسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. خلال نسخة 2022 من مبادرة مستقبل الاستثمار، وقعت أكوا باور، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في أوزبكستان وأذربيجان ومصر.

الجدير ذكره أن التزام أكوا باور بقيادة وتمكين تحول الطاقة مكنها من تعزيز التعاون مع جمهورية أذربيجان في العديد من مشاريع الطاقة النظيفة خلال السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى المحطة التي تبلغ طاقتها 240 ميجاواط، أبرمت شركة أكوا باور مع وزارة الطاقة الأذربيجانية اتفاقية لتطوير 1.5 جيجاواط من الرياح البحرية، بالإضافة إلى 1 جيجاواط من الرياح البرية، فضلاً عن تطوير نظام تخزين طاقة البطارية (BESS). كما تعمل شركة أكوا باور أيضًا مع شركة النفط الحكومية في جمهورية أذربيجان "سوكار" لاستكشاف التعاون والابحاث في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.



حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 75 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 297.75 مليار ريال سعودي (79.4 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 50.4 جيجاوات من الكهرباء و7.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:



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