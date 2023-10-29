مقاطعة منتجات داعمي الاحتلال.. سلاح اقتصادي يعزز حضور الصناعة الوطنية

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

كيان الاحتلال ومن يواليه لا يفهمون إلا لغة القوة ،هكذا هي المعادلة اليوم، لكن الشعوب العربية والإسلامية ليس أمامها إلا أسلحة محدودة لاستخدامها في هذه الحرب الضروس.



المقاطعة ، تعني بالمعنى الحقيقي قطع شريان الإمداد على المدى الطويل، هذا السلاح الاقتصادي الذي يستخفه البعض ليس إلا أداة موجعة لدول تشكل المادة رأس قوتها وردا مبدئيا على حرب إبادة يرتبكها العدو ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزل وتدمير دور العبادة والمستفيات وقطع الكهرباء والماء والغذاء والدواء.



وبعد إعلان دول يصفها مراقبون بـ"محور الشر" دعمها المباشر للكيان اليهودي في حربه على غزة استنفر العرب والمسلمون لدعم إخوتهم في غزة ، فيما شكل سلاح المقاطعة رأس الحربة في إطار الدعم الاقتصادي.



وبنظرة دقيقة إلى الفائدة التي تحققها المقاطعة على الصعيد المحلي، فالأرقام هي التي تتحدث، فكل دينار ينفق على الصناعة المحلية يعود على الاقتصاد بأكثر من الضعف (2.17 دينار) بينما يخسر الاقتصاد 50 % من كل دينار ينفق على أي سلعة مستوردة، أي أن كل دينار ينفق على سلعة مستوردة يذهب نصفه لخارج البلاد على حساب الاحتياطي الأجنبي وعجز الميزان التجاري.



وثمة من يطرح تساؤلا : هل تستطيع المنتجات المحلية تعبئة الفراغ بعد المقاطعة؟ إذ تجيب الأرقام مرة أخرى، فالمنتجات الاردنية تصل إلى 144 بلدا ما يمثل شهادة قاطعة على جودة السلع الوطنية وقدرتها على ان تكون بديلا للعديد من منتجات دول غربية تدعم وتناصر بالكامل العدو الصهيوني في حربه على غزة.



ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فالقطاع الصناعي ينتج 1500 سلعة فيما تصل حصة الصناعة إلى 46 % من السوق المحلية وتبلغ قيمة الانتاج القائم 17 مليار دينار وعدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة.



كما يوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 260 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 25 %.



ولا يمكن حصر فوائد الاعتماد على الصناعات المحلية في سد حاجات السوق المحلية ، فالأمر يتعلق بزيادة إنتاج المصانع وتوسيع استثماراتها وزيادة فرص التشغيل للاردنيين في بلد تصل فيه نسبة البطالة الى 21.9 % عدا عن الآثار الإيجابية الأخرى المتعلقة في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية التي تأتي عبر تصدير السلع.



وهنا تتشكل ، في ظل حملات المقاطعة لمنتجات دول مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا، فرصة حقيقية أمام القائمين على تمثيل القطاع الصناعي بالأردن لتكثيف الجهود في ابراز السلع الوطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، التي يفترض ان تكون بديلا للمنتجات المقاطعة بهدف توجيه وارشاد المواطنين عند الشراء من خلال إطلاق منصة خاصة بقائمة المنتجات الأردنية.



والحكومة اليوم مطالبة بشكل حثيث لدعم الصناعة الوطنية أكثر من أي وقت مضى لدعم تنافسية منتجاتها محليا وخارجيا من خلال تخفيض كلف الإنتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج في بعض الصناعات بالإضافة إلى ربط الحوافز للمراكز التجارية بدعم المنتجات الوطنية من خلال عرض منتجاتها على الأرفف بكلف معقولة.



كما أن الحكومة مطالبة اليوم في إطار تحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي وزيادة الإنتاج لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات سرعة إيصال الغاز إلى التجمعات الصناعية والحد من تزايد مستوردات سلع يوجد لها مثيل محلي قادر على تلبية احتياجات المواطنين بالإضافة إلى تشديد تطبيق قرار حصر المشتريات الحكومية من الصناعة الوطنية.



وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أكد وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية وأن استغلال هذه الفرص بشكل كامل من شأنه أن يحقق 130 ألف فرصة عمل.

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