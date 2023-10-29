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شركات أردنية تبدأ الاثنين مشاركتها بمعرض مستحضرات التجميل في دبي

10/29/2023 2:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبدأ شركات اردنية متخصصة بصناعة منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل مشاركتها بمعرض مستحضرات التجميل الذي تنطلق أعماله في مدينة دبي الاثنين المقبل.

وينسق المشاركة بالمعرض جمعية المصدرين الأردنيين وبدعم فني من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وقال رئيس الجمعية، احمد الخضري، في بيان اليوم ، إن مشاركة الصناعات المحلية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، تعد الأولى من نوعها، وتهدف الى تنويع وزيادة الصادرات الوطنية.
وأكد الخضري ان تنسيق مشاركة الشركات المحلية بالمعرض تأتي في اطار الحرص على تمكين الشركات الوطنية من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية في ظل المشاركة الدولية الواسعة بهذا المعرض.

ولفت الخضري إلى أن الأردن يمتلك صناعات مهمة واعدة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل،ولاسيما من منتجات البحر الميت، مؤكدا ان المعرض يشكل للشركات الأردنية فرصة للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها لإقامة شراكات وعقد الصفقات التجارية.
وبين ان منتجات البحر الميت تمتلك القدرة على المنافسة بالأسواق التصديرية بفعل الجودة والأسعار المنافسة ، مؤكدا أهمية زيادة الصادرات في دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين،إضافة الى تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.

وقال الخضري إن الجمعية تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة بهدف تنويع الصادرات الوطنية وتمكين الشركات من ترويج منتجاتها وإيصالها الى أسواق جديدة من خلال المعارض الدولية المتخصصة التي تشارك بها .
وأشاد الخضري بالتعاون المستمر والمثمر مع مشروع نمو الأعمال ( USAID ) من خلال تقديم العديد من الخدمات الفنية والتي تضمنت أعداد المواد التسويقية للشركات والمساهمة في تغطية تكاليف المشاركة في المعرض وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها.
ويهدف المشروع الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية وخلق فرص توظيف وتعزيز الابتكار، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في الأردن.
وأكد الخضري أن الجمعية ستواصل تقديم الخدمات للمصدرين من مختلف القطاعات والبحث عن أسواق تصديرية غير تقليدية لمنتجاتهم من خلال تنسيق المشاركة بالمعارض الدولية، وتعريفهم بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.
يذكر أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال في مجالات التصدير،وكذلك الترويج للمنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة تهم المصدرين.

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