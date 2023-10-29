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الأردنية تربط مطار الملكة علياء بمدينة بروكسل عبر رحلات أسبوعية مباشرة

10/29/2023 2:23:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم الخميس 26 تشرين الأول 2023، أول رحلة للملكية الأردنية من مدينة بروكسل في بلجيكا، إيذانًا بإطلاق مسار جوي مباشر إلى عمّان بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا. ويجسد هذا التوسع الأخير في شبكة وجهات المطار الجهود المشتركة التي يبذلها شركاؤه لتزويد المسافرين بمسارات جوية مريحة دون توقف إلى المدن الإقليمية والعالمية، بما يلبي احتياجاتهم بغرض الترفيه والعمل على حدٍّ سواء.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "من خلال هذا المسار الجوي الجديد بين العاصمتين، نربط بين الدول ونفتح الأبواب أمام السياح من أوروبا لاستكشاف كنوز الأردن عبر الناقل الوطني للمملكة. تنضم بروكسل الآن إلى شبكتنا المتسعة، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في أن يكون مطار الملكة علياء الدولي البوابة الجوية الرئيسية للأردن والمشرق العربي، بالإضافة إلى مساعينا الرامية إلى تعزيز السياحة الوطنية. بالتعاون مع شركائنا، سنواصل العمل لنجعل المطار مكانًا مُرحِّبًا ومريحًا يشعر فيه المسافرون كأنهم في بيوتهم، مع إضفاء المتعة وكرم الضيافة على كلّ خطوة في رحلاتهم".
بعد الإطلاق الناجح للمسارات الجوية إلى ليون وميلانو وستوكهولم ودوسلدورف مؤخرًا، تمثل بروكسل الإضافة الخامسة إلى شبكة الملكية الأردنية المتنامية في أوروبا. ويؤكد هذا التطور الأخير على استراتيجية الملكية الأردنية الجديدة، ويؤكد التزامها بتعزيز السياحة في الأردن وأن تصبح شركة الطيران المفضلة في منطقة المشرق العربي.
من جانبه، علّق كريم مخلوف؛ رئيس القطاع التجاري في الملكية الأردنية، قائلًا: "سيُسهّل مسارنا الجوي الجديد إلى بروكسل على السياح القادمين من بلجيكا اكتشاف عجائب الأردن المذهلة أكثر من أي وقت مضى. ويُعدّ تشجيع السياحة إلى المملكة وتعزيزها محورًا رئيسيًا لاستراتيجية شركتنا الجديدة، كما هو الحال مع تركيزنا على مواصلة تطوير عمّان بوصفها البوابة الرئيسية لمنطقة المشرق العربي (Levant) من خلال توفير إمكانية ربط المحطات بشبكتنا الأوسع. هذا المسار الجديد هو خطوة أخرى تتماشى مع خطة النمو الخمسية الطموحة للملكية الأردنية، والتي تتضمن زيادة أسطولنا الحالي المكون من 24 طائرة إلى أكثر من 40 طائرة في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة".

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