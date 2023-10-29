ميدالية ذهبية تاريخية للأردن في بطولة العالم للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد-
حصد المنتخب الوطني
للكراتيه اليوم الأحد الميدالية الذهبية في القتال الجماعي في بطولة العالم
التي اختتمت في العاصمة المجرية بودابست،
وذلك بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة النهائية 14-10.
ومثل المنتخب الوطني كل من محمد الجعفري، عفيف غيث،
أحمد شديد، حسن المصاروة، عبد الله حماد.
وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ
مشاركات الأردن في بطولات العالم، وكان لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري قد نال أمس أيضا في بطولة العالم الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم.
MENAFN29102023000072011014ID1107325237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.