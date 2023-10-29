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ميدالية ذهبية تاريخية للأردن في بطولة العالم للكراتيه

10/29/2023 2:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- حصد المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الأحد الميدالية الذهبية في القتال الجماعي في بطولة العالم التي اختتمت في ‏العاصمة المجرية بودابست، وذلك بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة النهائية 14-10.
ومثل المنتخب الوطني كل من محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، حسن المصاروة، عبد الله حماد.
وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بطولات العالم، وكان لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري قد نال أمس أيضا في بطولة العالم الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم.

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