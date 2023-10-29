وفاة نجم مسلسل فريندز غرقاً بالجاكوزي! .. وتعليق غامض على إنستغرام

أفادت وسائل الإعلام الأميركية، الأحد، بأنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "فريندز" Friends الكوميدي التلفزيوني الأميركي الشهير في التسعينيات، ميتا عن 54 عاما في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس أنجلوس.













ونقل الإعلام الأميركي عن مصادر إنفاذ القانون بأنه عُثر على الممثل الذي اشتهر بتقديم دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" الشهير ميتا داخل حوض "جاكوزي" بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث.





والغريب أن آخر تدوينة للنجم الأميركي كانت على الأغلب من داخل حوض "الجاكوزي" الذي شهد وفاته، حيث نشر على "إنستغرام" منذ 5 أيام صورة له داخل الخوض، مرفقا إياها بالتعليق: "هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟.. أنا ماتمان..". تلك التدوينة أثارت قلق العديد من متابعيه على "إنستغرام" وبدأوا يسألونه إذا كان بخير.







ولد ماثيو بيري في ويليامزتاون، بماساتشوستس، في 19 أغسطس 1969، ونشأ في أوتاوا، كندا، والتحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حيث كانت والدته سوزان موريسون، صحافية وسكرتيرة صحافية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن.



وانتقل إلى لوس انجلوس في عمر الخامسة عشرة للعمل بالتمثيل والكوميديا الارتجالية.





ولعب بيري دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" Friends على مدار 10 مواسم، ما بين عامي 1994 و2004 على، وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو. وحصل على ترشيح لجائزة إيمي في عام 2002.



وعلى الرغم من نجاحه، عانى بيري من الإدمان، وطلب العلاج في عامي 1997 و2001. وقال لإذاعة "بي بي سي" البريطانية في عام 2016 إنه لا يتذكر أحداث تصويره المواسم من الثالث إلى السادس من مسلسل "فريندز" Friends الأشهر عالميا.



وكان الممثل الراحل قد عانى لسنوات من إدمان على مسكنات الألم والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.



وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني قلقاً كبيراً "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز".



وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه على المخدرات، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.



كما خضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشاكل إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى إنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتاً". -وكالات



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