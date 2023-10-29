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أنجلينا جولي: ما حدث بإسرائيل لا يبرر فقدان الأرواح بغزة

10/29/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتقدت الممثلة والناشطة الإنسانية أنجلينا جولي اليوم الأحد الرد الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة المحاصر.
وقالت في منشور على منصة إنستغرام إنها قضت الأسابيع الماضية، مثل الملايين حول العالم، تشعر بالغضب والخوف بسبب "الهجوم الإرهابي في إسرائيل"، مع مقتل العديد من المدنيين الأبرياء، متسائلة عن أفضل السبل للمساعدة.

وفي حين أكدت أنها تصلي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تتحمل الألم الذي لا يمكن تصوره لمقتل أحد أحبائها، أضافت أن هجمات حماس في إسرائيل "لا يمكن أن تبرر فقدان أرواح بريئة" في غزة.

وتابعت جولي أن سكان غزة "ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الطعام أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثاً عن ملجأ".

وجولي، التي عملت مع اللاجئين لعقدين من الزمن سفيرة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قالت إن "تركيزها ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق".

وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالطلب من سكان غزة لهجر منازلهم والنزوح إلى جنوب قطاع غزة المحاصر منذ 18 أكتوبر (تشرين الأول). -وكالات

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