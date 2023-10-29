أنجلينا جولي: ما حدث بإسرائيل لا يبرر فقدان الأرواح بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتقدت الممثلة والناشطة الإنسانية أنجلينا جولي اليوم الأحد الرد الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة المحاصر.
وقالت في منشور على منصة إنستغرام إنها قضت الأسابيع الماضية، مثل الملايين حول العالم، تشعر بالغضب والخوف بسبب "الهجوم الإرهابي في إسرائيل"، مع مقتل العديد من المدنيين الأبرياء، متسائلة عن أفضل السبل للمساعدة.
وفي حين أكدت أنها تصلي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تتحمل الألم الذي لا يمكن تصوره لمقتل أحد أحبائها، أضافت أن هجمات حماس في إسرائيل "لا يمكن أن تبرر فقدان أرواح بريئة" في غزة.
وتابعت جولي أن سكان غزة "ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الطعام أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثاً عن ملجأ".
وجولي، التي عملت مع اللاجئين لعقدين من الزمن سفيرة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قالت إن "تركيزها ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق".
وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالطلب من سكان غزة لهجر منازلهم والنزوح إلى جنوب قطاع غزة المحاصر منذ 18 أكتوبر (تشرين الأول). -وكالات
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