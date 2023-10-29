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اختطاف والدي نجم ليفربول الإنكليزي لويس دياز

10/29/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الشرطة الكولومبية، السبت، عن تعرض والدي مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، لويس دياز، للاختطاف في محطة وقود في مقاطعة غواخيرا الريفية، شمال البلاد.
وقال مسؤول بالشرطة المحلية، إن والدي دياز، لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، اختطفا من قبل رجلين كانا ينتظرانهما في محطة الوقود، حسبما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال ".

وقالت السلطات إن والد دياز نُقل على دراجة نارية بعد اختطافه، بينما نُقلت الأم في سيارة رباعية الدفع، مرجحة أن الحصول على فدية هو الدافع وراء اختطافهما.

وجرت عملية الاختطاف في مدينة بارانكاس التابعة لمقاطعة غواخيرا، مسقط رأس دياز، حيث يدير والده أكاديمية لكرة القدم.

وأعلنت الشرطة، مساء السبت، أنه تم نشر عدة وحدات في مقاطعة غواخيرا المتاخمة لفنزويلا، لوضع حواجز على الطرق أثناء البحث عن الزوجين.

وبعد وقت قصير من إعلان السلطات عن الاختطاف، قالت الشرطة إنها نجحت في إنقاذ والدة مارولاندا بعد أن اعترضت الشرطة سيارة الخاطفين.

وأفادت السلطات المحلية بأنها تواصل البحث عن والد اللاعب الذي انضم إلى ليفربول من بورتو البرتغالي في يناير من العام الماضي، مقابل حوالي 60 مليون دولار.

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