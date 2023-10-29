Monday, 30 October 2023 12:30 GMT

فلورنس بيو تواصل دعمها لغزة: إبادة جماعية وليس دربا نحو السلام

10/29/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتقدت الممثلة الشابة الشهيرة، فلورنس بيو، أول أمس الجمعة، قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وذلك عبر حسابها الرسمي على“انستجرام”.
ووصفت الممثلة البريطانية، الوضع بعد قطع الاتصالات في غزة عن ما يقرب من ٢ مليون شخص، بالمرعب، وطالبت بالتبرع لأطفال فلسطين، عبر وضعها رابط تبرع اليونيسيف، في خاصية الاستوري، بحسابها الرسمي على موقع“انستجرام”.

ونشرت فلورنس بيو، عدة صور من حادث قصف مستشفى المعمدانى، في غزة، عبر خاصية الاستوري وعلقت على إحدى الصور قائلة: "إن قصف مستشفى مليء بالأطفال، واللاجئين ليس طريقًا للسلام، بل إنها إبادة جماعية".

كما نشرت مقطع فيديو قصير لدكتور من المستشفى، وطلبت من متابعيها على الموقع، الاستماع إلى المقطع.


















اقرأ أيضاً:
أنجلينا جولي: ما حدث بإسرائيل لا يبرر فقدان الأرواح بغزة
"فلسطين حرة".. نجوم أتراك يهتفون نصرة لغزة




MENAFN29102023000072011014ID1107325233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث