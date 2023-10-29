Monday, 30 October 2023 12:30 GMT

أبطال الأردن يشاركون في نهائيات تحدي القراءة العربي

10/29/2023 2:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصل أبطال الأردن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في نهائيات الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، حيث يتنافسون على اللقب مع أوائل الدول العربية، ويجري الإعلان عن أبطال الدورة السابعة غدا في دبي.
ويمثل الأردن في التصفيات النهائية الطالبة وجد فنطول حمد العون، بعد إحرازها لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على المستوى الوطني، من بين 2007080 طالب وطالبة شاركوا في التصفيات، والطالبة نوال محمد خضر صاحبة الفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم في ختام تصفيات شارك فيها 200 طالب وطالبة، كما شهدت تصفيات الدورة السابعة على مستوى المملكة مشاركة 5809 مدارس، و7678مشرف ومشرفة قراءة.
وجد فنطول حمد العون.. المثابرة والتحدي
فازت وجد فنطول حمد العون بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة، بعد منافسة مع 2,007,080 طالبا وطالبة، تعتبر نفسها بطلة حقيقية لأنها، كما تقول: "في رحاب الأمل مضت قدما لتكون أملا ينير الدروب البعيدة، وقد تحطمت حواجز اليأس، فهي بطلة تحلت بالإصرار لم تستسلم وحاولت مرارا وتكرارا وقد بدأت رحلة التحدي بنفس طموحة متآلفة لاستمرار النجاح.
رحلة وجد مع التحدي بدأت منذ سن العاشرة، من خلال مشاركات متتالية في تحدي القراءة العربي، من دون كلل ولا ملل، محاولة أولى وثانية وثالثة ورابعة وكل سنة تجدد الهمة، وفي المحاولة الخامسة كان التتويج حليفها، وتشير إلى عائلتها باعتبارها مصدر قوتها.
تقول وجد: "يمثل لي تحدي القراءة العربي نور شمس، نلبس من تيجانه، فكان التحدي موجها لنا في حياتنا، من دون التحدي كنت طيفاً في سماء مظلمة بعيدة.. أرى التحدي بعد مائة عام من اليوم، والمشاركون في كبسولات في مكان معين تحت البحر أو في أقصى الفضاء، كبسولات تحمل المشاركين والحضور بتقنيات إلكترونية حديثة كما تقول نظرية العالم ألبرت آينشتاين (الخيال أقوى من المعرفة)، فالمعرفة محدودة أما الخيال فلا حدود له.. أتخيل أن يتم استحضار مسيرة تحدي القراءة العربي والأبطال السابقين ضمن تقنيات مثل الهلوغرام".
وتواصل وجد حديثها: "أهم شيء يراه الآخرون في شخصيتي هو المثابرة والتحدي والإيجابية المستمرة المرتبطة بالإصرار.. ومن أكثر الشخصيات المؤثرة في نفسي هو صقر قريش عبد الرحمن الداخل، وقدوتي ومثلي الأعلى في هذه الحياة هو النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم".
نوال محمد خضر.. قهر التحديات
حصدت نوال محمد خضر لقب بطل تحدي القراءة العربي "فئة أصحاب الهمم"، على مستوى المملكة في الدورة السابعة، بعد منافسة مع 200 طالب وطالبة.
تحدت نوال الإعاقة، حيث كان الكتاب ملجأها، أحبت القراءة دائماً ووجدت نفسها فيها، رغم صعوبة قدرتها على حمل الكتاب ووقوعه منها وصعوبة تقليب صفحاته، نتيجة إصابتها بضعف الأعصاب في يديها وجسدها كاملاً، ولكنها لم تستسلم.
تقول نوال: "تحدي القراءة العربي ساعدني على التغلب على التحديات والصعوبات، وبعد الفوز بالمركز الأول على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، استطعت أن أحول نظرات التعجب إلى نظرات إعجاب وانبهار، ومن الصعاب تبدأ قصص النجاح وتصنع الأبطال.. شعرت أنني اقتربت من تحقيق حلمي، فإعاقتي لم تكن عائقا للنجاح، بل هي الحافز للنجاح".
وتضيف: "نعم للاستمرار وألف لا للاستسلام.. واجهت صعوبة شديدة في كتابة تأشيرات جوازات تحدي القراءة العربي، حيث أذكر أنني سهرت الليالي لإنجازها في الوقت المحدد، وشعرت في هذه الفترة بألم وتعب شديدين وتراكمت واجباتي المدرسية... ولكن تجاوزت تلك المرحلة واستطعت أن أنظم وقتي بين مستقبلي وحلمي.. فقد شاركت خمس مرات لنيل البطولة، ولكن في مشاركتي الرابعة في الموسم السادس كان من الممكن أن أفقد الأمل، حيث تمكن التعب من التسلل إلي، ولكنني التزمت الصمت، وعندما علمت بإضافة فئة أصحاب الهمم في هذه الدورة، شعرت في تلك اللحظة بخفقان شديد في قلبي، حيث عاد حلمي وتجددت لدي مشاعر التحدي.. فأسرعت إلى غرفتي وأخرجت جوازات التحدي واخترت كتباً لأقرأها وآمنت بنفسي وبالبطولة وبدأت من جديد".
ترسيخ التحصيل المعرفي
وتتوج النسخة السابعة من تحدي القراءة العربي الفائز باللقب، حيث يحصل على 500 ألف درهم، كما تشهد أوبرا دبي التي تستضيف الإعلان عن أبطال التحدي، تكريم صاحب المركز الأول عن فئة أصحاب الهمم التي تم استحداثها وللمرة الأولى في تاريخ المبادرة، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 200 ألف درهم.
وسجلت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية بلغت أكثر من 24.8 مليون طالب وطالبة بينهم 22506 طلاب من فئة أصحاب الهمم، يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة في 46 دولة حول العالم، وتحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.
ويهدف تحدي القراءة العربي، وهو أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العام 2015، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.

MENAFN29102023000072011014ID1107325231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث