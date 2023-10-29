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‫انحناء العمود الفقري.. أسباب وعلاج

10/29/2023 2:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الاتحاد العام الألماني لجمعيات طب ‫العظام: "إن انحناء العمود الفقري يعد من المتاعب الصحية الشائعة لدى كبار ‫السن"، موضحا أنه يرجع إلى أسباب عدة، على رأسها ضمور العظام والعضلات ‫المرتبط بالتقدم في العمر؛ حيث يفقد الجسم بدءا من سن الأربعين حوالي ‫1 % من كتلة العظام والعضلات سنويا.
‫وأضاف الاتحاد، أن الأسباب تشمل أيضا فقدان الأقراص الفقرية لمرونتها، ‫وكسور الجسم الفقري نتيجة لهشاشة العظام.
‫وأشار، إلى أن انحناء العمود الفقري يؤدي إلى تقوس الظهر، مما يزيد ‫من صعوبة المشي بشكل منتصب؛ حيث يكون الجسم مائلا إلى الأمام. ونتيجة ‫لانحناء الهيكل العظمي عادة ما يتقوس البطن إلى الخارج. ‫وبشكل عام، تؤدي هذه التشوهات إلى تغيرات في وضعية الجسم ويصبح المشي ‫أبطأ وغير مستقر، مما يرفع خطر السقوط، ومن ثم التعرض للكسور، التي قد ‫تؤدي إلى قيود حركية تؤثر سلبا على جودة الحياة بسبب عدم القدرة على ‫الاعتماد على النفس في الحركة.
طرق العلاج
‫وعن طرق علاج انحناء العمود الفقري، أوضح الاتحاد، أنه يمكن إعادة العمود ‫الفقري إلى وضعه المنتصب من خلال جهاز تقويمي على شكل مشد تدعيم. وفي ‫حالة الكسور الحادة والمؤلمة، يمكن اللجوء إلى الجراحة لتقويم الفقرات ‫مرة أخرى. ‫وإلى جانب هذه التدابير، يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقوية العضلات ‫في منطقتي الظهر والبطن، مما يعمل على تخفيف العبء الواقع على العمود ‫الفقري ويمنع المزيد من الكسور. وفي حالة كسور العمود الفقري الناجمة عن هشاشة العظام، يمكن أيضا تناول ‫الأدوية المعالجة لهشاشة العظام؛ حيث إنها لا تعمل على إبطاء المرض ‫فحسب، بل يمكنها أيضا المساعدة في بناء العظام.
سبل الوقاية
وعن سبل الوقاية من انحناء العمود الفقري، أكد الاتحاد، أهمية تقوية ‫عضلات البطن والظهر بصفة خاصة، إلى جانب إمداد الجسم بالكالسيوم، الذي ‫يعمل على تقوية العظام، وكذلك البروتينات، التي تساعد على بناء العضلات. ومن المهم أيضا، شحن مخزون الجسم من فيتامين "د" المهم لصحة العظام، وذلك ‫من خلال التعرض لضوء الشمس بانتظام، إضافة إلى إمكانية تناول ‫المكملات الغذائية التي تحتويه في حالة النقص الشديد، وذلك تحت إشراف ‫الطبيب. -(الجزيرة نت)

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