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هل تعرف النظام الغذائي الأرجواني؟ فوائد ذهبية ونتائج مبهرة

10/29/2023 2:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتمحور النظام الغذائي الأرجواني، كما يوحي اسمه، حول تناول مجموعة من الأطعمة ذات اللون الأرجواني، الغنية بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم الأنثوسيانين، التي تمنح هذه الأطعمة لونها النابض بالحياة، كما توفر عددا كبيرا من الفوائد الصحية، وفقا لما نشرته صحيفة Times of India.
1 - مضادة للأكسدة: إن الأطعمة الأرجوانية غنية بالأنثوسيانين، الذي يحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويبطئ عملية الشيخوخة.
2. مفيدة لصحة القلب: يدعم استهلاك الفواكه والخضراوات الأرجوانية صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول وتعزيز الدورة الدموية الصحية.
3. تعزيز صحة الدماغ: ترتبط مركبات الأنثوسيانين الموجودة في الأطعمة ذات اللون الأرجواني بتحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن.
4. مضادة للالتهابات: تمتلك الأطعمة الأرجوانية خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يساعد في الوقاية من حالات الالتهابات والسيطرة عليها.
5. الوقاية من السرطان: تشير الدراسات، إلى أن الأنثوسيانين ربما يكون له دور في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مما يجعل الأطعمة الأرجوانية إضافة قيمة لأي نظام غذائي وقائي من السرطان.
وتشمل قائمة الأطعمة ذات النظام الأرجواني الأكثر شعبية ما يأتي:
1. الباذنجان: إن الباذنجان من الخضراوات اللذيذة الطعم ومتعددة الاستخدامات. كما أنها تعد مصدرا رائعا للألياف الغذائية والمواد المغذية الأساسية.
2. التوت الأزرق: يشتهر التوت الأزرق، الذي يميل إلى اللون الأرجواني، بأنه غني بمضادات الأكسدة، وهو بمثابة حبات صغيرة تعزز صحة القلب وتحسن الوظيفة الإدراكية.
3. التوت الأسود:يساعد التوت الأسود، أو البلاك بيري، الغني بالألياف على الهضم وهو معروف بمحتواه الرائع من فيتامين C.
4. البطاطا الأرجوانية: تعد البطاطا الأرجوانية الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين C بديلا أكثر صحة لنظيراتها البيضاء.
5. ملفوف أرجواني: يحتوي الملفوف الأرجواني أو الأحمر على نسبة عالية من الألياف والمواد المغذية، وهو من الخضراوات التي تدعم صحة الأمعاء وتعزز جهاز المناعة.
6. الجزر الأرجواني: يوفر الجزر الأرجواني اللون الغني بالأنثوسيانين عناصر غذائية أساسية مثل فيتامين A والألياف.
7. القرنبيط الأرجواني: يقدم القرنبيط الأرجواني مضادات الأكسدة وهو مصدر ممتاز لفيتامين C وفيتامين K.
8. العنب الأرجواني: تحتوي أصناف العنب الداكن على مادة ريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بصحة القلب وتدعم مكافحة الشيخوخة.
9. البرقوق: يحتوي البرقوق المجفف على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الهضم، ويوفر الفيتامينات والمعادن، مما يجعله إضافة مغذية للنظام الغذائي الأرجواني.
10. الهليون الأرجواني: إن الهليون نوع من النباتات الربيعية التي تتبع الفصيلة الزنبقية، والذي يسمى في بعض البلدان العربية "سكوم". كما وأنه يطلق على نبات الهليون أسماء محلية عدة، في فلسطين منها حليون وجربوة. وتحتوي هذه المجموعة الفريدة من الهليون على الأنثوسيانين وتقدم نكهة أكثر حلاوة قليلا مقارنة بنظيراتها الخضراء. -(العربية نت)

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