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الابنة الكبرى بين تولي المسؤوليات وإرباك الطفولة

10/29/2023 2:23:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






"اللي بدها يسعدها زمانها تجيب بناتها قبل صبيانها".. أحد الأمثال الشعبية التي تحاكي سعادة الأهالي والأمهات، تحديدا في أن يكون بكرها فتاة، تحمل في عاطفتها المسؤولية مبكرا، إلا أن هذه المسؤولية يمكن أن تكون مع الوقت قيدا لهذه الفتاة، أو عبئا فوق طاقتها وعلى حساب طفولتها.
العديد من المربين بشكل عام يحملون ابنهم الأكبر مسؤولية كبيرة تجاه إخوته الصغار، وتكون القيود عليه أكبر، وهذه المسؤولية تكون مضاعفة عندما يكون البكر فتاة، فأحيانا العائلات تعتمد عليها، بل وتحملها مسؤولية وطاقة أكبر بعمر صغير، وكأنها أم ثانية في المنزل.
لا يمكن الحديث بشكل مطلق أن هذا الأمر سلبي تماما، فمن إيجابياته، حسب التربوية والمشرفة النفسية رائدة الكيلاني، أن الفتيات صاحبات مسؤولية وحنان بالفطرة، ما يجعل الأهالي يعتمدون عليهن بشكل أكبر من الذكور.
وهذه المسؤولية لا يمكن أن تكون سلبية تماما؛ إذ إن من إيجابياتها تحمل مسؤولية وإدارة الظرف، ومساعدة الأم والأب في غيابهما، خصوصا مع الأسر التي تعمل فيها الأم وهي كثيرة، فالفتاة بعمر مبكر تحمل مسؤولية البيت والإخوة الصغار، وتعاقب وتوبخ على أي تصرف يقومون به من باب أنها الأكبر والأعقل من وجهة نظر الأهالي، ومن باب أنها صاحبة الشأن والمسؤولية، وكأنها بمثابة أم ثانية للمنزل.
لكن وبخط مواز، فإن زيادة هذه الأعباء، وتحديدا عندما تكون مسؤولية كل التصرفات والهفوات التي يقوم بها الأخ أو الأخت الصغار عليها، تجعل هذه الطفولة مظلومة للبنت الكبرى، مع نسيان الأهالي أنها هي أيضا طفلة وعليها الكثير من المسؤوليات، منها الدراسة الخاصة بها، ومساعدة الأم في المنزل وشؤونه، ومراعاة من فيه بغياب الوالدين في عملهما.
وتؤكد أن هذه المسؤولية لا تأتي بشكل مباشر، وإنما تبدأ منذ الطفولة المبكرة، لكن ينبغي ألا يكون اللوم على الطفلة الكبرى في أي حدث، لكي لا يصبح أمرا ومسؤولية ملزمة بها.
ومن هذه التجارب، تبين الطفلة سناء (14 عاما)، أن والديها يعملان لوقت متأخر، فدخولهما للمنزل يكون قريبا من وقت الغروب، ما جعلهما يحملانها مسؤولية أخيها الصغير، فعليها تسخين الطعام بالميكروويف لها وله، وترتيب المنزل، وتحمل مسؤولية دراستها، وكذلك متابعة دروس أخيها وتهيئته للتخفيف عن والدتها قبل عودتها من العمل.
وتؤكد أن هذه المسؤولية في البداية كانت تشعر بأنها كبيرة، وهو شعور جميل، لكن تأنيبها لأي خطأ يقع جعلها تكره هذه المسؤولية وتشعرها بالثقل؛ إذ إن دراستها باتت أصعب وتريد جهدا منها، وأي تقصير على أي صعيد يقع على عاتقها، مؤكدة أن والديها يسامحان أخطاء أخيها الأصغر، لكن أخطاءها غير مبررة من باب "أنا الأكبر والأعقل، وأنا صاحبة المسؤولية بكلمات أحيانا تشجيعية لكنها مرهقة".
وفي حالة أخرى، تستذكر الثلاثينية هالة مسعود، وهي أم لثلاثة أبناء، أنها تعد "أما" منذ كانت بعمر العشرة أعوام؛ إذ إنها الابنة الكبرى لعائلتها، وإن والديها كانا يعملان، ما جعلها صاحبة المنزل والمسؤولية عليها حتى يعودا، وأحيانا يعودان متعبين، فيكون هناك جزء آخر من المسؤولية، وتحديدا الاهتمام بمن هم أصغر منها.
وتؤكد أن الأهالي ينسون أن الابن البكر أيضا طفل، ومن حقه أن يخطئ ويتعلم من خطئه، وأن له حياته وبراءته التي تدفن مبكرا مع حجم المسؤوليات عليه، وأكثر ما هو صعب وكانت تعاني منه كثيرا، العقاب بعد أي خطأ يقوم به أي أخ أو أخت أصغر منها.
وتشير إلى أن هذه الحالة التي عاشتها والتي ما تزال تحمل آثارها السلبية في داخلها، لا يمكن أن تكررها مع ابنها الأكبر، حتى وإن كان بكرها فتاة "من الممكن أن أجعل أطفالي يساعدونني، لكن كل شخص مدرك لتصرفاته وعواقب هذه التصرفات يتحملها، فلا يمكن أن تقع المسؤوليات كاملة فقط على الكبير".
وتؤكد التربوية الكيلاني، أن الطلب من طفل أن يتحمل مسؤولية أطفال بشكل شبه مطلق، يعد ظلما ومنافيا لمتطلبات وحاجاته النفسية لينمو بشكل طبيعي، فتعلم تحمل المسؤولية جزء من مهارات التعلم، ولكن هذا يجب ألا يكون فوق طاقة الطفل، مشددة على أن المسؤولية يجب أن تتناسب مع عقله وقدراته وإمكانياته.
ويرى اختصاصي علم النفس الدكتور علي الغزو، أنه من الطبيعي أن يشعر الأهالي بقدرة الفتاة الكبرى على حمل المسؤولية، والسبب أن الفتيات أكثر وعيا ويقلدن الأمهات منذ الطفولة من خلال ألعابهن بأنهن أمهات، لكن زيادة العبء عليهن يولد شعورا سلبيا وأنه يمارس عليهن التمييز وبأنهن مظلومات، وهذا رد فعل طبيعي، فالأصل في الأم والأب أن يعاملا أبناءهما بعدالة وشفافية في كل القضايا سواء كانوا كبارا أو صغارا، وإعطاء فرص متساوية في التربية، لكي لا تترك لديهم أثرا نفسيا كبيرا.
ويبين أنه في الوقت الحاضر، جزء كبير من الأطفال يتحملون مسؤوليات أكبر من قدراتهم، هذا الأمر من الممكن أن يولد عندهم بعض العقد النفسية التي قد تؤدي للعنف ضد إخوتهم، وإن هذا السلوك السلبي هو نتيجة تحمله أمرا يفوق طاقته، منوها إلى أن هذا يولد لديهم صراعا نفسيا قد يستمر لوقت طويل، ويفقدهم القدرة على التعامل مع الأمور بالطريقة السليمة.
ويلفت إلى أن الأهالي، وإن كانوا مضطرين لفكرة تحمل البنت الكبرى المسؤولية، يمكن أن يتجاوزا هذه المشاعر السلبية من خلال التحفيز والشكر المستمر على المساعدة، وعدم تأنيب وعقاب الفتاة الكبرى على أخطاء غيرها، وأن يكون هناك تعزيز مادي، كشراء شيء ترغبه، ومدحها أمام الجميع، ما يعزز روح المساعدة والتقدير لما تفعله.
وينصح الأهالي بأن يعملوا على تقويم سلوك الأطفال جميعا في حال التصرف الخاطئ، وإظهار حجم المسؤولية التي تحملها الأخت الكبرى وأهمية هذه المساعدة، ليكون حتى الإخوة ممتنين لها ولمساعدتها وليتعانوا على إنجاح المهمات قدر المستطاع.

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