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معلمون يرسخون في نفوس الطلبة حب فلسطين بالتعبير والكتابة

10/29/2023 2:23:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






لم يقتصر الدعم لفلسطين وما يحدث من عدوان وحشي في قطاع غزة، على طلاب الأردن وحدهم، بل امتد إلى كثير من الدول العربية، حيث عبر الطلاب من الفئات العمرية كافة، عن تضامنهم الإنساني من خلال التعبير في الدراسة والكتابة عن معاناة الشعب الفلسطيني، ليصبح لسان حالهم المطالبة بالحرية ووقف المجازر الحاصلة.
وساهمت الأحداث التي شهدها قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في إحداث التغيير وتشكيل الوعي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتقديم قصص بطولية افتقدها الصغار والكبار منذ زمن، وربما كانت غائبة عن آباء عند تربية أبنائهم وتشكيل وعيهم.
ساهمت المدرسة في تنمية وعي الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية، وفي إبراز وحشية الاحتلال، وتزود الطلاب بكل مل يلزم بما يساعدهم على فهم ما يحدث، وليكونوا أكثر وعيا بالظلم الحاصل، وتنمية روح التضامن والمسؤولية لديهم.
هذا الاهتمام، ظهر جلياً في أحاديث الطلاب وتفاصيل يومهم، والنقاش المستمر حول الأحداث والتعبير عن حبهم لفلسطين في جمل إنشائية وعبر حصة التعبير وحتى بالرسومات والطابور الصباحي.
مشاهدات ومتابعات أولياء الأمور واهتماماتهم السياسية، اكتسبها الأبناء منذ العدوان على غزة، وانعكست على دفاترهم المدرسية وواجباتهم اليومية، فقد أصبحت فلسطين، غزة، أطفال فلسطين والمقاومة عناوينهم وجملهم وتعبيرهم عن الغضب لما يحدث في فلسطين.
تلك الأماني النقية كقلوبهم والدعوات الصادقة؛ وجهتها جهود معلمات ومعلمين، حيث نشروا الوعي الحقيقي حول القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين منذ النكبة وحقهم في العودة، الذي لن يتنازلوا عنه أبدا.
هذا ما حاولت أن تقوم به التربوية إيمان عريقات من خلال مجموعة من التدريبات الصفية في اللغة العربية مزجت من خلالها آراء الطلبة بالقضية الفلسطينية وما يعرفونه عن الفلسطينيين وتوظيفها في جمل مفيدة.
طرحت عريقات سؤالا طلبت خلاله من الطلبة توظيف كلمات غزة، المقاومة، أطفال فلسطين، كيان الاحتلال في جمل مفيدة لتتفاجأ بدورها بالجمل التي عبر الأطفال من خلالها عن تضمانهم مع غزة، وإيمانهم بالقضية الفلسطينية.
وتقول عريقات: "طلابي أثلجوا صدري بما كتبوا عن فلسطين"، مشيرة إلى بعض ما كتبوه من جمل "سنصلي يوما في القدس"،"سيحرر الشهداء فلسطين بدمائهم"، "سندافع عن حقنا في فلسطين إلى يوم القيامة".
في الوقت الذي استوقف خالد عادل سؤال معلمة اللغة العربية الذي أنهت به أسئلة الامتحان، مطالبة بالتعبير عن المشاعر عندما يسمع وقع كلمات معينة ترتبط بما يحدث في قطاع غزة.
يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال، أخذ وقتا طويلا من التفكير ولعل المشاعر التي جاشت في صدر خالد، صوت استغاثة الأمهات في غزة، مكتفيا بكتابة "لا يمكن للكلمات وصف هذه المشاعر.. اللهم انصر أهل غزة".
في حين، لفتت سجود عطية معلمة التربية الوطنية، إلى رغبتها الكبيرة في تعريف طلابها تاريخ نضال الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من بيوتهم وأراضيهم على أمل العودة إلى بيوتهم التي ما يزالون ينتظرونها إلى اليوم.
في زاوية داخل الصف عرضت عطية جانبا من النثريات والأواني التراثية، التي تعرف بتراث وأصالة وعراقة الدولة الفلسطينية، وكان ضمن تلك المقتنيات والنثريات مفتاح قديم وقنديل منذ العام1970، المنجل الصغير كان للقمح والفلاحة، والنحاسيات أثريات كان يحضرها التجار من التجار عبر المرفأ.
من جهتها، أكدت التربوية تسنيم رحاحلة الدور الكبير للمعلمين في هذا الوقت، لرفع وعي الطلبة بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب اليوم في قطاع غزة من عدوان وحشي وجرائم حرب حتى يعي الأطفال حجم الظلم الكبير وحتى لا ينسوا يوما قضيتهم.
ووفق الرحاحلة، فإن المعلم في هذه الأيام العصيبة التي تمر على الأمة بأجمعها، يقوم بتوظيف القضية الفلسطينية في الدراسة والكتابة وتمكين الطلبة تاريخيا وسياسيا ليعوا من هو عدوهم ويعرفون أنهم هم أصحاب الحق والقضية.
وتشير الرحاحلة، إلى أنه ما يتم تداوله أن هذا جيل الإنترنت الذي لا خير فيه، فهذا كلام غير صحيح فالخير بهذا الجيل الذي يجب أن يوظف مهاراته على الإنترنت والأجهزة الذكية، بتدشين حملات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يستخدمها الطلاب وكذلك تمكينهم من التعبير عن آرائهم. ويوافقها الرأي التربوي خالد الحديدي، الذي يناشد زملاءه المعلمين من جهة وأولياء الأمور من جهة أخرى، بضرورة أن يعرف الطلبة رواية القضية الفلسطينية من منبعها الصحيح ومن خلال معلميهم وأسرهم، وألا يتركوا للمعلومات المغلوطة التي تزدحم بها الشبكة العنكبوتية.
ليس طلاب الأردن وحدهم من جعلوا القضية الفلسطينية بوصلتهم والدعاء لغزة هدفهم الوحيد ونصرتهم غايتهم، فالحال ذاته، ينطبق الطلابفي الدول العربية كافة، فما يملك هؤلاء الأطفال أمام مشاهد الموت المتتالية وحجم الدمار الكبير الذي يواجهه أقرانهم في غزة وفلسطين سوى التعبير في الدراسة والكتابة عن غزة ورجالها ونسائها وأطفالها، وكذلك المقاومة التي أصبحت اليوم لسان حال الأطفال الذين ينشدون الحرية لأهالي فلسطين.

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