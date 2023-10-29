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اللجان النيابية الدائمة تنتخب رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها

10/29/2023 2:22:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتخبت اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر، اليوم الأحد، رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها خلال اجتماعات منفصلة ومتتالية تعقدها اليوم الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور عبد الرحيم المعايعة و النائب الثاني للرئيس يحيى عبيدات.
وفاز برئاسة اللجنة المالية بالتزكية النائب الدكتور نمر السليحات والنائب ضرار الحراسيس نائبا للرئيس والنائب علي الطراونة مقررًا، كما فاز برئاسة اللجنة القانونية بالتزكية النائب الدكتور غازي الذنيبات والنائب محمد جرادات نائبًا للرئيس والنائب صالح الوخيان مقررا.
فيما فاز برئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالتزكية النائب خلدون حينا والنائب اسماء الرواحنة نائبًا للرئيس والنائب عيد النعيمات مقررًا.
وبخصوص لجنة الاقتصاد والاستثمار، فاز برئاستها بالتزكية عمر النبر والنائب هايل عياش نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا .
وفيما يتعلق بلجنة الشباب والرياضة والثقافة، فاز برئاستها بالتزكية النائب محمد المحارمة والنائب جعفر ربابعة نائبا للرئيس والنائب ايمن مدانات مقررا.

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