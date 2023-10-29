Monday, 30 October 2023 12:30 GMT

ورشة تعريفية بجائزة الحسن للتميز العلمي بدورتها للعام 2024 المخصّصة لمؤسسات التعليم العالي

10/29/2023 2:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتح أمينُ عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي ورشةً تعريفية بجائزة الحسن للتميز العلمي للعام 2024، والمخصّصة في دورتها هذه لفئة مؤسسات التعليم العالي باستثاء التعليم التقني، بمشاركة ضباط ارتباط من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، في مدرج الهاشميين بالجمعية العلمية الملكية.
وفي مستهل كلمته، قال الرفاعي إن المجلس أنشأ الجائزة منذ العام 1995 تقديراً لمكانة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال العلمية، ودوره الريادي في رعاية العلم والعلماء والإبداع، وتعزيزاً لموقف سموه الكبير في دعم المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب.
كما ودعا الرفاعي الجامعات إلى التقدّم للجائزة، والعمل على نشر فكرتها مبيناً أهميتها في تشجيع سبل البحث العلمي التطبيقي، وترجمته إلى إنجازات تخدم الحياة في مناحيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبرَ برامج منهجية ناجحة ومؤثرة، لافتاً إلى أن المجلس يرى الجامعات بيوتاً للخبرة والمعرفة، وحواضنَ للإبداع والريادة.
وأشار الرفاعي أن الجائزة تنسجمُ مع دور المجلس، الذي أنشى عام 1987، كمؤسسة عامة مستقلة، تعمل كمظلة وطنية لجميع أنشطة العلوم والتكنولوجيا، وتعظّم الاستفادة من تطبيقاتها في التنمية، من خلال بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية متميزة، والاهتمام بالمؤسسات العلمية والتكنولوجية، ومشاريع البحث والتطوير والتسويق التجاري لمنتجاتها، والتشبيك مع مختلف المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وبدورها، قدّمت مديرة الجائزة سحر الفاخوري عرضاً مفصّلاً حول فكرة الجائزة وفئاتها، وآلية التقدم إليها، وكيفية تعبئة الاستمارات الخاصة بها، مجيبة عن استفسارات الحضور وملاحظاتهم.
يُذكر أن للجائزة لجنة مختصّة ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة ثروت الحسن، وهي تمنح في كل عام لفئة من الفئات التالية بالتناوب، مؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني، مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني، ومؤسسات التعليم المهني والتقني، وآخر موعد لاستقبال الطلبات يوم 31/1/2024.

MENAFN29102023000072011014ID1107325224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث