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الفايز: مجلس الأعيان سيكون داعما لجهود مكافحة الفساد

10/29/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، التقرير السنوي المُتعلق بأعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022، الذي تضمن إنجازات الهيئة والتوصيات المتعلقة بتعزيز دورها وتطوير عملها، لجهة الحفاظ على المال العام والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأحد، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي.

وقال الفايز إن مجلس الأعيان حريص على التعاون مع الهيئة والوقوف على أية مقترحات تتعلق بالتشريعات، التي تُعنى بها للنهوض بدورها، مبينًا أنه سيصار إلى دراسة التقرير من قبل اللجان المعنية في مجلس الأعيان.

وأثنى الفايز على دور الهيئة والعاملين فيها، في السعي إلى ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف أشكال الفساد، مؤكدًا أن مجلس الأعيان سيكون داعمًا لجميع الجهود التي تقوم بها الهيئة، والعمل على إزالة المعيقات التشريعية التي تحد من عملها.

بدوره، عرض حجازي طبيعة عمل الهيئة والإنجازات التي حققتها في حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى انخفاض نسبة الفساد المالي وفق التقرير بمعدل 55 بالمئة بسبب جهود التوعية والتثقيف التي تقوم بها الهيئة حول معايير النزاهة والشفافية.

وأشار حجازي إلى أبرز إنجازات الهيئة وطموحاتها المستقبلية وطبيعة الشكاوى التي تعاملت معها.

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