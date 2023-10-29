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أهلي لسا عايشين!.. غزيون مغتربون يطمئنون العالم بعد عودة الإنترنت للقطاع

10/29/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






جميعنا نعول على أن الموت بعيد عنا وعن أحبتنا، إلا في غزة إلا شعب غزة، الذين يشتمون رائحة الموت حتى لو لم يباغتهم بعد، يألفوه ويألفهم، وليس بعيد عليهم أن رسموا له صورة وحجم ولون.
هذه قاعدة ثابتة في غزة كثبات أهلها، ولأن لكل قاعدة استثناء، أرغم مغتربون غزيون بعيدون عن أهاليهم في القطاع، أنفسهم على سد حاسة الشم لديهم وطرد رائحة الموت عن أهاليهم، وكسروا إطار صورة الموت المحفورة في مخيلتهم، وتمسكوا خلال ال 36 ساعة مضت على انقطاع اتصالاتهم مع ذويهم، بفكرة أن أهاليهم بخير.. أكيد بخير.

مرت ال 36 ساعة على انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت في غزة بفعل احدى ممارسات الاحتلال الجرمية هناك؛ مثل مرور الموت البطيء، بالنسبة لمغتربين غزيين، ضاعف الاحتلال عليهم غربتهم وبعدهم عن أحضان أهاليهم، مرارة الشعور بالغربة، تاركاً إياهم في دوامات حرب نفسية تحوم حولها علامات استفهام كثيرة، تبحث جميعها عن جواب واحد لسؤال: "أهلي لساتهم عايشين؟".

ولأن من يده في المياه ليس كمن يده في النار، لا نستطيع أن نلمس الشعور الذي لازم مغتربين غزيين خلال يوم ونصف من انقطاع تواصلهم عن أهاليهم في غزة الذين يعيشون داخل رقعة يمارس عليها إبادة جماعية صهيونية، لكن ولأن الخيال أمر لا ضير منه في هكذه ظروف، فلا ضير أن نتخيل بعض ما عاشوه، خصوصاً وأن تغريداتهم ونداءاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي سهلت علينا تشكيل صور عن حالتهم النفسية.

كيف قاوموا النعاس الذي كاد أن يغلبهم؟ بالتأكيد قاوموه كما كانوا على يقين أن أهاليهم ستقاوم كل عمليات القصف من فوق رؤوسهم، هل توشحوا وهم يراقبون الأخبار الشحيحة عن غزة بفعل قطع الاتصال بالكوفية الفلسطينية كطريقة يشتمون منها رائحة أمهاتهم وآبائهم؟ أم توشحوا بببطانية خيطتها الجدة بالسنارة والصوف كذكرى تأخذها معها حفيدتها المغتربة في بلاد بعيدة؟

من يقرأ تغريدة شباب وشابات مغتربين غزيين بعد عودة الإنترنت والاتصال في غزة صباح اليوم ، يستذكر لا إرادياً صوت فيروز في أغنية "ستي يا ستي" وهي تناضل لأن يمسك الخط لسماع صوت ستها من بعيد وتقول: "ألو كحلون؟ ستي؟ ستي يا ستي اشتقتلك يا ستي، علي صوتك، صوتك بعيد، جايي من الكرم جايي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون".

"تسمع صوت فيروز في يا "ستي" وأن تقرأ تغريدة الشنغتربة الشابة الغزية نور بعلوشة التي تقطن في بجليكا، إذ غردت: "برن يا جماعة، جربوا رنوا شبك الخط أمي ردت علي يا أمة الله".

أما المغتربة رواند حلس فكتبت على صفحتها في الفيسبوك: "صباح الخير، أهلي عايشين!"، فيما غردت المغتربة إيناس سلطان التي تعيش في النرويج:"ما أحزنا، ما أبعدنا. لكن الحمدلله أهلي كلهم بخير".

ولأن معركة طوفان الأقصى فيها الكثير من المفاجآت بكل تفاصيلها، فاجأ غزيون اليوم بعد عودة الإنترنت، العالم بقلبهم للمقاييس والأعراف، إذ استبقوا أي تساؤل عن سلامتهم وسلامة أرواحهم خلال 36 ساعة من الانقطاع، وقاموا بطمأنة العالم بذلك بمبادرة منهم، من خلال نشرهم لتغريدات وصور تثبت أنهم ما يزالون على قيد الحياة.

مثل الناشط المصور الغزي محمد عودة الذي غرد فور عودة الإنترنت: "ما زلنا بفضل الله أحياء"، كذلك الصحفي معتز عزايزة الذي نشر صورة له وهو يحمل دبدوبه المشهور ذا اللون الأحمر وسط ركام أبنية غزة كاتباً فوقها: "ناجون".

ونشر الناشط أحمد الدردساوي تغريدة، ضمنها بصورة مع طفليه وهم يبتسمون وكتب فيها حوار جرى بينه وبين طفليه: "رجعت الشبكة يابا؟ رجعت يا قلبي
طب يلا ناخذ صورة نطمنهم علينا.

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