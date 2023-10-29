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ترتيبات أردنية لنقل أطفال غزّيين مصابين بالسرطان

10/29/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الجهد المتقدِّم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نجح باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية مستدامة والكثير من المضامين والعناصر الأساسية المساندة لأهلنا في غزَّة وفلسطين.
وبين أنه واستجابة لتوجيهات جلالة الملك، مجلس الوزراء قرَّر تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدَّات الطبيَّة والدَّوائيَّة لأهلنا في الضفَّة الغربيَّة والتَّرتيبات جارية لإرسالها، ومسار المساعدات الإنسانيَّة مستمر لأهلنا في الضفَّة ‎وغزَّة.
وأضاف“نجري ترتيبات مع منظمة الصحة العالمية وبمبادرة من مركز الحسين للسرطان لاستقبال مجموعة من الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان في غزة؛ ليصار إلى معالجتهم في المركز حالما تتوفر الظروف لنقلهم”.


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