ترتيبات أردنية لنقل أطفال غزّيين مصابين بالسرطان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الجهد المتقدِّم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نجح باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية مستدامة والكثير من المضامين والعناصر الأساسية المساندة لأهلنا في غزَّة وفلسطين.
وبين أنه واستجابة لتوجيهات جلالة الملك، مجلس الوزراء قرَّر تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدَّات الطبيَّة والدَّوائيَّة لأهلنا في الضفَّة الغربيَّة والتَّرتيبات جارية لإرسالها، ومسار المساعدات الإنسانيَّة مستمر لأهلنا في الضفَّة وغزَّة.
وأضاف“نجري ترتيبات مع منظمة الصحة العالمية وبمبادرة من مركز الحسين للسرطان لاستقبال مجموعة من الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان في غزة؛ ليصار إلى معالجتهم في المركز حالما تتوفر الظروف لنقلهم”.
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