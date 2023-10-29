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الصفدي يواصل اتصالاته في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة

10/29/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاته في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع .
وأجرى الصفدي اليوم الأحد، اتصالات هاتفية في هذا الإطار مع وزراء خارجية كوريا، والسعودية، وقطر، ومصر، والمغرب، والإمارات، إضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
وحذر الصفدي من الكارثة الإنسانية التي ستتفاقم مع استمرار الحرب، مشدداً على ضرورة إنهائها، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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