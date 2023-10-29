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الجيش: رصاصة واحدة لم يتم نقلها إلى الجيش الإسرائيلي من الأردن

10/29/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، الأحد، إن رصاصة واحدة لم يتم نقلها إلى الجيش الإسرائيلي من الأردن، وأنه لا يوجد لدينا قواعد أمريكية بل هناك طواقم تعمل إلى جانب قواتنا المسلحة في إطار تبادل الخبرات، مؤكدا أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة.

وأضاف الحياري في مقابلة له عبر التلفزيون الأردني أن المستشفى الميداني الأردني في غزة مستمر في تقديم خدماته رغم انقطاع الاتصالات.
وأكد الحياري أن الطائرات المسيرة أصبحت تهديد على كافة واجهاتنا لنقل المخدرات، وقد طلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة.

وبين الحياري أن المستشفى الميداني الأردني في غزة مستمر في تقديم خدماته رغم انقطاع الاتصالات والظروف التي يعيشها الأهل في قطاع غزة تعيش بها طواقم المستشفى الميداني الأردني.

وتابع الحياري:“سلاح الجو الملكي وضع كافة إمكانياته لتسيير جسر جوي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لجمع الجهود ونقل المساعدات والمواد الإغاثية الطبية والعلاجية عبر طائراتنا.”
وأكد أنه ولغاية الآن تحقق إرسال طائرتين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقوم بتجهيز مليون وجبة جاهزة لأهالي غزة الذين فقدوا منازلهم، وهذه الوجبات صالحة لفترات طويلة وذات قيمة غذائية عالية.

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