إعادة فتح الطريق الصحراوي بعد إغلاقه جزئياً نتيجة الأمطار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعادت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان فتح الطريق الصحراوي في لواء القويرة بعد اغلاق جزئي احترازي عقب تعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار الجوي نتج عنها امطار غزيرة وانجراف حجارة واتربة الى الطريق.
حيث قامت كوادر الوزارة بالتعاون مع كوادر مديرية الأمن العام بالعمل على ازالة الاتربة وتنظيف الطريق لفتح حركة السير بشكل يضمن سلامة مستخدمي الطريق بالاضاقة الى تعزيز الطريق بعناصر السلامة المرورية.
يذكر بأن غرف العمليات لدى الوزارة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة للتعامل مع اي ملاحظة تردها حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بمختلف محافظات المملكة.
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