ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 بينهم 3342 طفلا

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 8005 شهداء، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الأحد.



وقال القدرة إن الاحتلال تعمد استهداف العائلات وبلغ عدد التي فقدت 881 عائلة.



وأضاف: ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا.



وتابع: استشهد 116 من الكوادر الطبية وتم تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.



وأردف القدرة: استشهد 116 من الكوادر الطبية، وتم تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.



واستكمل: عودة الاتصالات كشفت حجم المحرقة التي ارتكبها الاحتلال ومئات الضحايا من الشهداء والجرحى.



وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أنه لم يطرأ أي جديد في ملف المساعدات الطبية للمستشفيات وفق احتياجات الوزارة.

واستشهد العشرات وأصيب المئات، فجر اليوم الأحد، في العدوان الاسرائيلي المتواصل لليوم الـ23 على قطاع غزة.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم في حين ما يزال آخرون تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات حربية منزلا مأهولا في حي تل الهوا غرب غزة مكون من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ما زال بعضهم تحت الأنقاض.

وفي مخيم جباليا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 110 منازل ما أدى لسقوط 45 شهيدا على الاقل واصابة آخرين.

كما دمرت الطائرات الحربية مربعا سكنيا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما لسقوط شهداء وجرحى لا زال عدد منهم تحت الأنقاض.



وفي خان يونس ورفح، استشهد نحو 57 مواطنا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير الطائرات الحربية منازل على رؤوس ساكنيها وتم نقلهم لمستشفيي أبو يوسف النجار وناصر جنوب القطاع. (وكالات)