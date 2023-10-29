القسام تؤكد التصدي لتوغل بري وإلحاق خسائر بالعدو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت كتائب
الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن
مقاتليها "يواصلون التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال
غرب بيت لاهيا".
وقالت كتائب القسام
في بلاغ عسكري، الأحد، إن مقاتليها خاضوا مع قوات الاحتلال اشتباكات مسلحة
واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون،
ونفذوا عدة عمليات قنص.
وأضافت: "العدو
اعترف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون
ضرباتهم للقوات المعادية".
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