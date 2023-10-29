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القسام تؤكد التصدي لتوغل بري وإلحاق خسائر بالعدو

10/29/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها "يواصلون التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا".
وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، الأحد، إن مقاتليها خاضوا مع قوات الاحتلال اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص.
وأضافت: "العدو اعترف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية".

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