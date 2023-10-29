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قديروف: قسوة الفاشية الإسرائيلية على الفلسطينيين تفوق هتلر

10/29/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، إن "الفاشية الإسرائيلية" في قسوتها ضد فلسطين ليست أدنى من أفعال "هتلر"، وربما تفوقها.
وكشف قديروف في منشور له عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، عن رسالة وصلته من أطفال فلسطين طلبوا من خلالها المساعدة.

"ماذا يجب أن أقول لهؤلاء الأطفال؟ إن حلف شمال الأطلسي، الذي يتخيل نفسه سيد العالم، يسفك بشكل دائم دماء الناس في جميع أنحاء الكوكب في أي إشارة من الولايات المتحدة الأمريكية؟".

وأضاف: "فهل تعزّي مثل هذه الكلمات الأطفال المنهكين من نقص الغذاء والماء والمعاناة تحت القصف؟".

وأوضح قديروف أن "عدة آلاف من الأبرياء وقعوا ضحايا للإبادة الجماعية". ومن جانب آخر "أولئك الذين دافعوا دائمًا عن حقوق الإنسان"، لا توجد إدانة لمثل هذه الأعمال، بل على العكس من ذلك، يتم تقديم المساعدة للمعتدي.

وتأتي تصريحات قديروف على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.


ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وقالت وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 8 آلاف شهيد سقطوا، نصفهم من الأطفال، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.- سبوتنيك














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