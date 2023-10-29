استشهاد 2000 طالب في عدوان الاحتلال على غزة
التاريخ
10/29/2023 2:22:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، إن 2000 طالب استشهدوا في غزة،
كما سجل القطاع أكثر من 70 شهيدا من الكادر التعليمي بعدوان الاحتلال منذ بدء
عملية "طوفان الأقصى".
ونقلا عن قناة
"الجزيرة"، أضاف الخضور اليوم الأحد، أن 200 مدرسة تضررت في عدوان
الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 23 يوما.
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