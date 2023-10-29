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استشهاد 2000 طالب في عدوان الاحتلال على غزة

10/29/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، إن 2000 طالب استشهدوا في غزة، كما سجل القطاع أكثر من 70 شهيدا من الكادر التعليمي بعدوان الاحتلال منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أضاف الخضور اليوم الأحد، أن 200 مدرسة تضررت في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 23 يوما.

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