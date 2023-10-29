Monday, 30 October 2023 12:28 GMT

عملية نيلي... عندما يذهب الجواسيس الإسرائيليون لمطاردة قادة حماس

10/29/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم إنشاء وحدة خاصة من عملاء "الشين بيت" (جهاز الأمن الداخلي) والموساد (جهاز المخابرات الخارجية) أطلق عليها اسم "نيلي"، مهمتها تعقب أعضاء حركة حماس المسؤولين عن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والقضاء عليهم. عملية تذكر بتلك التي جرت في 1972 ضد فلسطينيي مجموعة "أيلول الأسود" التي اتهمت بالوقوف وراء عملية ميونيخ ضد الفريق الأولمبي الإسرائيلي، ولكن مع اختلافات ملحوظة.
قد يكون هذا أحد الجوانب الأكثر سرية في حرب الاحتلال الاسرائيلي ضد حماس. منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر بدأت عدة وسائل إعلام إسرائيلية بالحديث عن أن تل أبيب قد أطلقت عملية خاصة لتعقب وقتل أعضاء الحركة الإسلامية الفلسطينية الذين قادوا ونظموا الهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.

أطلقت أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي على هذه العملية اسم "نيلي"، وهو اختصار محمّل بالرموز. اختصار لجملة "نتساح يسرائيل لو يشاكر"، وهي اقتباس توراتي نستطيع ترجمته على أنه "خلود إسرائيل لن يكذب"، لكنه يشير أيضا إلى شبكة تجسس يهودية دعمت بريطانيا ضد الدولة العثمانية في فلسطين من 1915 إلى 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى.

العين بالعين والسن بالسن
ولم يؤكد أي مصدر رسمي وجود عملية "نيلي" حتى الآن. لكن أهرون بريغمان، الباحث السياسي الإسرائيلي في كينغز كوليدج بلندن الذي كتب دراسات عن المخابرات الإسرائيلية، أكد "أنها وحدة مشتركة بين الشين بيت (جهاز الأمن الداخلي) والموساد (جهاز المخابرات الخارجية) تم إنشاؤها بعد وقت قصير من هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر"، ويدعي أنه حصل على تأكيد لوجود نيلي من "مصدر موثوق".

على أية حال، فإن ظهور وحدة كهذه "أمر لا مفر منه" برأي شاهين مدرس، المتخصص في الشؤون الإيرانية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في الفريق الدولي لدراسة الأمن (ITSS) في فيرونا. يتابع هذا الباحث موضحا "يحدد ميثاق الموساد أن مهامه تشمل تحييد التهديدات لإسرائيل والانتقام. وبعبارة أخرى، فإن تعقب مقاتلي حماس يقع ضمن نطاق اختصاص هؤلاء الجواسيس".

من الجدير بالذكر أن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر كان جزئيا نتيجة لفشل أجهزة المخابرات. يوضح شاهين مدرس أن "هذا مثال على ما نسميه 'إحباط الجواسيس' وهو ظاهرة معروفة تؤثر على العملاء الذين ظلوا لفترة طويلة في حالة تأهب مستمر حتى أصبحوا في النهاية أقل يقظة". برأيه هذا الفشل لا يترك للجواسيس الإسرائيليين أي خيار سوى وضع الأمور في نصابها الصحيح عبر عملية حاسمة تؤخذ فيها العين بالعين والسن بالسن.

على مستوى أهدافها، تم تشبيه "نيلي" بعملية "غضب الرب" التي بدأت عام 1973 والتي تعتبر المثال الأبرز لانتقام الموساد الذي لا هوادة فيه. "بعد الهجوم التي تعرض لها الرياضيون الإسرائيليون خلال أولمبياد ميونيخ عام 1972 (على يد جماعة أيلول الأسود الفلسطينية)، طارد الموساد كل من شارك في هذه العملية لمدة عشرين عاما ليقتلهم واحدا تلو الآخر" حسب أهرون بريغمان الذي يقول إن "هذا ما نتوقعه الآن من نيلي".

تسمح لنا المقارنة مع عملية "غضب الرب" أيضا بالحصول على فكرة عن الوسائل التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في مطاردة من هذا النوع. في ذلك الوقت، تم تزويد خمسة فرق مختلفة من الجواسيس والقتلة بدعم مالي ولوجستي لمدة عقدين من الزمن لمطاردة أعضاء مجموعة "أيلول الأسود" وتصفيتهم مع من ساعدهم أينما وجدوا.

نخبة القتلة
عندها أنشأت إسرائيل وحدة سرية للغاية ضمن قسم العمليات السرية للموساد - تسمى كيدون (الحربة). وهي رأس الحربة للقتلة في المخابرات الإسرائيلية، والمسؤولة عن معظم عمليات تصفية أعضاء مجموعة "أيلول الأسود". وكان عملاء "كيدون" أيضا هم من عملوا على تصفية العلماء المشاركين في المشروع النووي الإيراني. ويقدر شاهين مدرس أنه "من المحتمل أن يكون بينهم بعض الذين سيشاركون في عملية 'نيلي'".

طريقة عملهم لا تقوم على القتل بأقصى قدر ممكن من السرية. فعلى حد تعبير شاهين مدرس "إنهم مسؤولون عن إرسال رسائل إلى الجماعات 'الإرهابية' الأخرى وغالبا ما يقومون بتسليط الضوء على الاغتيالات التي ينفذونها".

وهكذا يشتبه في قيام عملاء كيدون في عام 2011 بتصفية داريوش رضائي نجاد، المهندس النووي الإيراني، في منتصف الشارع في طهران بينما كان يصطحب طفله من المدرسة. وفي عام 1978، ألقي باللوم على عملاء كيدون في وفاة الناشط الفلسطيني الشهير وديع حداد، الذي توفي رسميا بسرطان الدم، إذ يقول من يتهمونهم بالوقوف وراء وفاته، إنهم قد سمموا الشوكولاتة التي قدمها له أحد الأصدقاء أو معجون الأسنان الخاص به. لكن الطريقة التي تنفذ بها هذه المجموعة عملياتها في أغلب الأحيان هي استخدام المتفجرات.

المقارنة مع عملية "غضب الرب" لها حدودها أيضا. يؤكد شاهين مدرس أن "الفرق الرئيسي هو أن 'نيلي' ستُنفذ بينما إسرائيل في حالة حرب مع حماس". إن عملية تتبع مقاتلي حماس المعزولين في غزة أو في شبكات الأنفاق سوف تكون أكثر تعقيدا من حيث التنظيم بسبب خطر احتمال حدوثها بالتزامن مع العملية العسكرية على الأرض.

"لا أعتقد أن عملاء 'نيلي' سيدخلون خلال المرحلة الأولى من العملية البرية لأن ذلك سيكون خطيرا جدا عليهم. سيذهبون بعدما تكون الأهداف العسكرية البحتة قد تحققت، بهدف القضاء على أولئك الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة" حسب شاهين مدرس.

من جانبه يعتقد الباحث السياسي الإسرائيلي أهرون بريغمان أن "عملاء الشين بيت سيدخلون مع الجيش الإسرائيلي لمحاولة تحديد مكان الرهائن في أسرع وقت ممكن، وكذلك الأهداف التي سيتم قتلها. وبعد ذلك سيقررون أفضل طريقة للمتابعة".

في غزة وفي أماكن أخرى من العالم
الميزة الأخرى لـ'نيلي' هي أنها تقوم على التعاون بين الشين بيت والموساد. "وبعبارة أخرى، فإن مطاردة أولئك الذين نظموا ونفذوا هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر لن تقتصر على أراضي غزة"، وفق أهرون بريغمان.

تتمثل الأهداف الأكثر وضوحا للاغتيالات الإسرائيلية في أعضاء قوة النخبة من مقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس. رسميا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف هؤلاء المقاتلين، فهو يعتبرهم منفذي هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين الأهداف ذات الأولوية أيضا القادة الرئيسيون لحركة حماس في غزة – قائد كتائب عز الدين القسام محمد ضيف ونائبه الثاني مروان عيسى وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار.

من المفترض أن يكون هؤلاء جميعا لا يزالون موجودين في قطاع غزة، وبالتالي فهم نظريا في متناول اليد الانتقامية لجهاز الشين بيت، الذي يعتبر القطاع تابعا لسلطة أجهزة الأمن الداخلي.

ويوضح أهرون بريغمان أن مشاركة الموساد تعني أن "قادة حماس الذين حددتهم إسرائيل كمنظمي خطة الهجوم ستتم ملاحقتهم حتى في الخارج، سواء في تركيا أو قطر، على سبيل المثال".

برأيه "سيتعين الآن على خالد مشعل (الزعيم السابق لحركة حماس الذي لا يزال يتمتع بنفوذ) وإسماعيل هنية (الزعيم الحالي للحركة) أن يكونا يقظين أينما كانا".

ومن المحتمل أن تكون قائمة أهداف عمليات الاغتيال غير نهائية. فأثناء عملية "غضب الرب"، تطورت القائمة بمرور الوقت. يوضح شاهين مدرس أن "أعضاء 'نيلي' سيضعون شيئا فشيئا قوائم بالأفراد الذين سيتم استهدافهم، ويجب أن تتم الموافقة عليها على أعلى مستوى في الدولة". لكن ربما ليس من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو نفسه "حتى يكون قادرا على القول بأنه لم يكن على علم"، على حد تعبير مدرس.

يمكن أن يكون هذا مفيدا، فهذا النوع من العمليات يمكن أن يكون مجازفة كبيرة من الناحية السياسية. "يجب على الموساد الحذر، لأن آخر مرة حاول فيها عملاؤه تصفية خالد مشعل في الأردن عام 1997، فشلوا وألقي القبض عليهم. فشل أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين"، حسب أهرون بريغمان. واضطرت تل أبيب بعد ذلك إلى الموافقة على إطلاق سراح سجناء من بينهم مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عام 2004.

فرانس 24

MENAFN29102023000072011014ID1107325210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث