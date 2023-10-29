الاحتلال يعتقل 1590 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل 1590 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
التاريخ
10/29/2023 2:22:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي 35 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية الليلة الماضية، منذ بدء
عملية "طوفان الأقصى".
وبحسب قناة
"الجزيرة"، أكد النادي وجود ما يزيد على 1590 معتقلا لدى "إسرائيل"
بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
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