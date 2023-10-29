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الاحتلال يعتقل 1590 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

10/29/2023 2:22:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية الليلة الماضية، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وبحسب قناة "الجزيرة"، أكد النادي وجود ما يزيد على 1590 معتقلا لدى "إسرائيل" بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

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