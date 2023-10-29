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عائلات أسرى الاحتلال بغزة تطالب بصفقة تشمل الكل مقابل الكل

10/29/2023 2:22:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى المسارعة لإبرام صفقة تبادل تشمل الإفراج عن أبنائها مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.
وجاء في لقاء جمع العائلات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أنه يتوجب دفع الثمن والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
وقالت المتحدثة باسم عائلات الأسرى "ميراف غونين" التي أسرت المقاومة إن اللقاء كان حاداً جداً وطلبت العائلات خلاله من نتنياهو أن يأخذ في الحسبان مصير أبنائها حال إقرار الخطط العسكرية والضربات الجوية العنيفة والهجوم البري المحتمل.
وأضافت "كان اللقاء حاداً جداً وطلبنا خلاله طلباً صريحاً بأن يتم أخذ مصير المختطفين في الحسبان خلال إقرار الخطط العملياتية، المسئولية تقع على عاتق الحكومة الاسرائيلية وطالبنا نتنياهو بعدم المبادرة لأي عملية تعرض حياة أعزائنا للخطر".
وتحدث "ميراف" عن ضغط العائلات لقبول مبدأ الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع قائلة، "بالنسبة لنا كعائلات فصفقة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في غزة ومقابلها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقبولة من جانبنا، وسيكون لها تأييد وطني واسع، استمع لنا رئيس الحكومة وفهم ما نصبوا إليه".
أما "يغال سروسي" والد الأسير "الموغ" فقال: "لدنيا عدو مجرم وصفقة الكل مقابل الكل مقبولة ونأمل أن يتم تحقيقها قريباً".
بدورها، قالت "يعيل دافيد" شقيقة الأسير " أفيتار" إن العائلات طالبت الحكومة بأخذ مصير الأسرى في الحسبان حال السير قدماً نحو العملية البرية، كما أوضحت العائلات لنتنياهو أنها مستعدة لصفقة للإفراج عن كل الأسرى مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن نتنياهو استمع وأبدى تقبلاً للفكرة.
وقالت: "خرجت من اللقاء وكلي أمل بأن يتم استعادة الأسرى قريباً".
أما نتنياهو فتعهد للعائلات بعمل كل ما بوسعه لاستعادتهم، مشدداً على أن ذلك من أحد الأهداف المركزية للحرب.
وقال نتنياهو: "سنستنفد جميع الفرص والخيارات لاستعادتهم، وهناك أهمية لزيادة الضغط على حماس؛ فالضغط الأكبر سيزيد من فرص تحقيق انفراجة في هذا الملف"، على حد زعمه.
موفاز : الثمن الذي تطلبه حماس قابل للتحقيق
بدوره، قال وزير الجيش قائد الأركان ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الأسبق "شاؤول موفاز" إن الثمن الذي تطلبه حركة حماس لقاء الإفراج عن الأسرى قابل للتحقيق.
وأضاف "موفاز" في حديث للقناة "12" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إنه يدعم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة تبادل.
ولفت موفاز إلى أن عدد الأسرى غير مسبوق في تاريخ الكيان، ومن المهم جداً استعادتهم بأي ثمن.

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