Monday, 30 October 2023 12:28 GMT

الاحتلال يهدد بقصف مستشفى يضم 14 ألف نازح في غزة

10/29/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة محمد أبو مصبح: تلقينا تهديدا من قوات الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس بغزة فورا لأنهم سيقصفونه.

وأضاف أبو مصبح: هناك 14 ألف نازح في مستشفى القدس ونحن قلقون من تهديدات الاحتلال بقصفه.

وتابع: من الصعب جدا إخلاء مستشفى القدس لوجود مئات المصابين فيه.

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أردف أبو مصبح: التهديد الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس مخالف للقوانين الدولية.

من جهته، قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل: فوجئنا بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات.

وأضاف بصل: فرقنا انتشلت 30 شخصا في شمال غزة من تحت الأنقاض.

وتابع: بعض أفراد طواقمنا استشهدوا أثناء تلبيتهم نداء الواجب وتوجههم لأماكن القصف.

وأردف: هناك عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة لصعوبة الوصول إليهم.

واستكمل الناطق باسم الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تتعامل في الدقيقة الواحدة مع نحو 20 استهدافا.

وزاد: المواطنون أبلغونا بوجود أصوات تحت الأنقاض حتى الآن.

وشدد بصل على ضرورة إدخال فرق إنقاذ عربية للمساعدة في عملياتنا.

وأكد أن المستشفيات وصلت لأكثر من طاقتها القصوى وبعض الجرحى يعالجون على الأرض.

وقال: نحن مقبلون على كارثة كبيرة إذا لم يتم إدخال الوقود بشكل فوري.

MENAFN29102023000072011014ID1107325206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث