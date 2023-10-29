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من أحمد ياسين إلى أبو عبيدة.. مصير إسرائيل بين 2027 ولعنة العقد الثامن

10/29/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا






جملتان تتردان دائماً كلما ذُكر تحرير فلسطين أو زوال "إسرائيل"، الأولى " لعنة العقد الثامن" التي قالها الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والثانية "زوال إسرائيل في العام 2027"، التي بشّر بها أحمد ياسين زعيم ومؤسس الحركة، فما قصتهما؟.

الجملة الأولى التي أطلقها أمس السبت "أبو عبيدة" في كلمة مصورة، وفي إشارة للنبوءة التي تتداول في الأوساط "الإسرائيلية"، قال: "زمن انكسار الصهيونية قد بدأ ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم وليرجعوا إلى توراتهم وتلمودهم ليقرؤوا ذلك جيدا ولينتظروا أوان ذلتهم بفارغ الصبر".

لعنة العقد الثامن التي تلاحق ساسة "الكيان الصهيوني"، بعد اقتراب زواله قبل حلول الـ80 عاما على تأسيسه تثير مخاوفهم، مستشهدين بتلك المخاوف بأن التاريخ اليهودي الذي يفيد بأن كان لهم دولتان لم تعيشا أكثر من 80 عامًا.

في هذا الإطار كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك مقالا العام الماضي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قال فيه، "على مرّ التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة أكثر من 80 سنة إلا في فترتين: فترة الملك داود وفترة الحشمونائيم، وكلتا الفترتين كانت بداية تفككها في العقد الثامن".

وأضاف باراك أن تجربة الدولة العبرية الصهيونية الحالية هي التجربة الثالثة وهي الآن في عقدها الثامن، وأنه يخشى أن تنزل بها لعنة العقد الثامن كما نزلت بسابقتها.

وأشار إلى أنهم ليسوا وحدهم من أصابتهم لعنة العقد الثامن؛ "فأميركا نشبت فيها الحرب الأهلية في العقد الثامن من عمرها، وإيطاليا تحولت إلى دولة فاشية في عقدها الثامن، وألمانيا تحولت إلى دولة نازية في عقدها الثامن وكانت سببا في هزيمتها وتقسيمها، وفي العقد الثامن من عمر الثورة الشيوعية تفكك الاتحاد السوفياتي وانهار وانفرط عقده".

وتابع: "إن إسرائيل تقع في محيط صعب لا رحمة فيه للضعفاء"، محذرا من العواقب الوخيمة للاستخفاف بأي تهديد، قائلا "أصبح من الواجب حساب النفس"، منبّها إلى أن "إسرائيل أبدت قدرة ناقصة في الوجود السيادي السياسي".

كما ذكر أن "العقد الثامن لإسرائيل بشّر بحالتين: بداية تفكك السيادة ووجود مملكة بيت داود التي انقسمت إلى يهودا وإسرائيل، وبوصفنا كيانا وصلنا إلى العقد الثامن ونحن كمن يتملكنا العصف، في تجاهل فظ لتحذيرات التلمود".

أما جملة "زوال إسرائيل في العام 2027"، أطلقها الشهيد أحمد ياسين خلال مقابلة له في برنامج شاهد على العصر في العام 1999 الذي يقدمه الإعلامي أحمد منصور بقناة الجزيرة، وقال فيها إن "إسرائيل قامت على الظلم والإغتصاب، فكل كيان يقوم على الظلم والإغتصاب مصيره الدمار".

وأضاف ياسين: "القوة في العالم لا تدوم، الطفل يبدأ طفل ثم مراهق ثم شاب ثم كهل ثم شيخ، هكذا الدول وهذه أعمارها، تبدأ وتبدأ وتنتهي بالإندثار، وإسرائيل بائدة في القرن القادم في الربع الأول منه، وبالتحديد في العام 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة، لأن القرآن الكريم حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة، في الأربعين الأولى كان عندنا نكبة، في الأربعين الثانية بدأن عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، وفي الأربعين الثالثة تكون النهاية إن شاء الله"، مدللا على ذلك بأنه استشفاف قرآني.


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