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برنامج الأغذية العالمي: وضع المدنيين في غزة كارثي

10/29/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي مكين إن وضع المدنيين في غزة كارثي والناس في حاجة ماسة إلى إطعام أسرهم.

وجددت مكين الدعوة إلى الوصول الآمن ومن دون عوائق للمساعدات والوقود.

من جانبها، طالبت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب بوقف إطلاق نار إنساني وبإيصال المساعدات للمدنيين في غزة.

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