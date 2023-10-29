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فيديو لا يتجاوز الـ10 ثوان لنصر الله يرعب إسرائيل مما هو قادم

10/29/2023 2:22:27 PM

(MENAFN- Alghad Newspaper)



علق الاعلام العبري على مقطع فيديو قصير يظهر فيه الامين العام لحزب الله في لبنان ، حسن نصرالله.
وعلقت وكالتا "عكا" و "يسرائيل هيوم" العبريتان بان ظهور نصرالله في مقطع الفيديو القصير، ربما إشارة لما هو قادم.

وحسب محللين سياسيين ينتظر الكيان الصهيوني والغرب، وتترقب أمريكا ومعها العالم كله تقريبا خطابا من السيد حسن نصر الله لمعرفة ما سيقرُّ عليه رأيه، ولإدراكهم أن صمته ينطوي على فصاحة بليغة تزرع الحيرة، والقلق، في نفوس الخصوم والأعداء، ولعلها تشكل جزءا من الحرب النفسية التي يشنها نصر الله ضدهم.

يذكر انه وللمرة الاولى منذ بدء معركة طوفان الأقصى، أعلن حزب الله يوم 25 من تشرين الاول اكتوبر عبر صورة جمعت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، عن اجتماع بين الأطراف الثالثة.

وفي وقت سابق كشف مسؤول في "حزب الله" سبب عدم إطلالة أمينه العام حسن نصر الله، على الإعلام لمخاطبة الرأي العام"، مؤكدا أن ذلك جزء من إدارته لهذه المعركة.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في تصريحات لقناة "الميادين"، إن "المقاومة تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها جيدا، وتعرف أي عدو تقاتل، ومن يقف وراءه، ومعها بيئة صلبة لا تؤثر فيها كل حملات التضليل والتهويل".

وأكد أن "الأمين العام للحزب حسن نصر الله يتابع مجريات هذه المواجهة هنا في لبنان وما يحدث في غزة ساعة بساعة ولحظة فلحظة، وهو يشرف على إدارة هذه المعركة في تواصله المباشر مع القيادات الميدانية للمقاومة، ويشرف على كل المجريات الميدانية والسياسية". -العالم



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