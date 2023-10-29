صحافية لبنانية تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني
التاريخ
10/29/2023 2:22:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت الصحافية كريستينا عاصي، التي تعرّضت لإصابة بليغة أثناء تغطية مستجدات الجنوب إثر قصف إسرائيلي استهدف السيارة التي كانت تتواجد فيها رفقة عدد من الصحافيين بينهم الشهيد عصام عبدالله، صورة لها ولعبدالله على خاصية الستوري، قالت فيها إن عبدالله أنقذ حياتها من الموت، وفقد حياته من أجل إنقاذها، مشيرةً إلى أنها ستفتقده.
كما شكرت في منشورات أخرى المصوّرين روبير غصن وديلن كولينز اللذين ساعداها أيضاً.
اقرأ أيضاً:
استشهاد 19 صحفيا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي
"لن نرحل وسنخرج من غزة إلى السماء".. الصحفي رشدي السراج يلتحق بركب الشهداء
التحقت بركب شهداء الكلمة الحرة.. فلسطينيون يرثون الصحافية دعاء شرف
MENAFN29102023000072011014ID1107325200
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.