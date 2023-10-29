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صحافية لبنانية تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني

10/29/2023 2:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت الصحافية كريستينا عاصي، التي تعرّضت لإصابة بليغة أثناء تغطية مستجدات الجنوب إثر قصف إسرائيلي استهدف السيارة التي كانت تتواجد فيها رفقة عدد من الصحافيين بينهم الشهيد عصام عبدالله، صورة لها ولعبدالله على خاصية الستوري، قالت فيها إن عبدالله أنقذ حياتها من الموت، وفقد حياته من أجل إنقاذها، مشيرةً إلى أنها ستفتقده.

كما شكرت في منشورات أخرى المصوّرين روبير غصن وديلن كولينز اللذين ساعداها أيضاً.






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