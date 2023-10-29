كانوا متجهين لبيروت للمشاركة في تظاهرة دعماً لغزة.. 3 قتلى و5 جرحى بحادث مروع
التاريخ
10/29/2023 2:22:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقع حادث سير مروع على طريق ضبية بين سيارة رباعية الدفع وباص نقل ركاب كان متوجهاً من بلدة بطرماز قضاء الضنية إلى ساحة الشهداء في بيروت للمشاركة في تظاهرة دعماً لاهل غزة.
وقد أدى الحادث إلى سقوط ٣ قتلى عرف منهم: مصطفى حسان وـحمد قرة، بالاضافة الى فتى قاصر يدعى علي الزاخوري. كما سقط 4 جرحى.
وقد جرى نقلهم جميعاً الى مستشفى سيدة لبنان.
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