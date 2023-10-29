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الديناميات الجديدة للجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط

10/29/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






سكوت ريتر* - (إنيرجي إنتيليجنس) 26/10/2023
واشنطن‏- يهدد الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل بزعزعة استقرار الشرق الأوسط -والعالم. وقد رفعت هذه الحرب قضية إقامة الدولة الفلسطينية إلى الواجهة الدبلوماسية كعنصر أساسي في أي استراتيجية لحل الصراع. وستحدد كيفية معالجة ذلك مستقبل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.‏
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في صباح يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، اخترق مسلحون من حركة "حماس" الفلسطينية الجدار الحدودي الذي أقامته إسرائيل، والذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل، ونفذوا هجمات على المنشآت العسكرية والمستوطنات في ما يعرف باسم "غلاف غزة". وقتلت هذه الهجمات أكثر من 1.300 شخص في ذلك اليوم -وارتفع العدد إلى أكثر من 1.400 إسرائيلي منذ ذلك الحين- بمن فيهم مئات المدنيين. وأثار الرد الإسرائيلي -القصف الجوي المتواصل لغزة الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 7.000 شخص- قلقًا دوليًا، حتى في الوقت الذي يدين فيه العالم أعمال "حماس" التي عجلت بالهجوم الإسرائيلي.‏
‏تجسدت هذه الدينامية في عقلية الذين سيأخذون زمام المبادرة في حل هذه الأزمة بفكرة أن أي خطة لحل الصراع يجب أن تتجاوز الصيغة الإسرائيلية ذات الدوافع الانتقامية، وأن تبحث بدلاً من ذلك عن حل دائم يشمل إقامة دولة فلسطينية. وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تصريحاته الأخيرة حول الصراع بين إسرائيل وحماس:"لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى الوضع الراهن". وأعرب بايدن عن أمله في استئناف العمل نحو دمج إسرائيل في المنطقة، الذي أوقفه القتال، لكنه أشار إلى أن هذا لا يمكن أن يكون ممكنًا إلا إذا كانت "تطلعات الشعب الفلسطيني جزءا من هذا المستقبل أيضا".‏
احتمال التصعيد‏
‏في حين تم تحديد مسألة إقامة الدولة الفلسطينية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في أي جهد لحل الصراع، فإن التهديد المباشر الذي يواجه العالَم يتلخص في خطر تصاعد الصراع من خلال جر ميليشيا "حزب الله" اللبنانية وإيران إلى ساحة الصراع، وبالتالي إرغام الولايات المتحدة على التدخل إلى جانب إسرائيل. وقد نشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية كبيرة في المنطقة لدعم إسرائيل، وتعرضت القواعد الأميركية في العراق وسورية بالفعل لهجمات شنتها الميليشيات الموالية لإيران. ومن شأن أي صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط أن يَعرض خطر زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، والعالم أيضًا بالنظر إلى التأثير المتوقع لمثل هذا التصعيد على أسواق الطاقة.‏
سبق وأن صرح كل من "حزب الله" وإيران بأنه في حال شنت إسرائيل هجومًا بريًا واسع النطاق على غزة، فلن يكون أمامهما خيار سوى التدخل. كما صرح السياسيون والجنرالات الإسرائيليون في المقابل بأن الخيار الوحيد المتاح أمام إسرائيل لهزيمة "حماس" بالقدر اللازم لتأمين الأمن الإسرائيلي هو القيام بغزو واسع النطاق لغزة ينفذه مئات الآلاف من عناصر القوات الإسرائيلية. وقد شجعت إدارة بايدن إسرائيل بهدوء على التخلي عن مثل هذا التوغل، وأرسلت فريقا عسكريا رفيع المستوى لتقديم المشورة للقيادة الإسرائيلية بشأن الصعوبات المرتبطة بالحروب واسعة النطاق في المدن.
كانت إسرائيل قد ‏أجرت في العامين الماضيين مناورات عسكرية واسعة النطاق، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تحاكي حربًا متزامنة على جبهات متعددة في غزة والضفة الغربية ولبنان (ضد "حزب الله")، ومرتفعات الجولان (ضد سورية)، وإيران. وفي حين أن نتائج هذه المناورات ما تزال سرية، يقدر المحللون العسكريون أن الجيش الإسرائيل تعرض، على الأقل، إلى قدر كبير من الضغط في مثل هذا السيناريو، وأن أي صراع تشارك فيه إيران لا يمكن أن يُخاض إلا بمشاركة دعم أميركي كبير.‏
‏كان عدم اليقين بشأن قدرة إسرائيل على الانتصار في صراع متعدد الجبهات، والعواقب المترتبة على هزيمة إسرائيلية استراتيجية (بما في ذلك الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية الإسرائيلية)، هو الذي دفع الولايات المتحدة إلى محاولة دفع إسرائيل بهدوء بعيدًا عن شن غزو بري واسع النطاق لغزة. ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، سوف يتضاءل تعطل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط الذي حدث بسبب اندلاع القتال بين "حماس" وإسرائيل مقارنة بما سيحدث في حالة اندلاع حرب إقليمية. وقد أصبحت إدارة احتمالات تصعيد الصراع بين "حماس" وإسرائيل هدفا دبلوماسيا أميركيا رئيسيا.‏
مشهد سياسي جديد‏
‏بغض النظر عن الطريقة التي يتكشف بها الوضع العسكري في غزة، فإن الحقيقة هي أن هناك في أعقاب 7 تشرين الأول (أكتوبر) مشهد سياسي جديد سيظهر في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط. قبل هجوم "حماس"، بدا الشرق الأوسط وكأنه يسير على الطريق نحو تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الإقليمي، مدعوما من ناحية بالتقارب بوساطة صينية بين إيران والمملكة العربية السعودية، ومن ناحية أخرى باحتمالات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية برعاية الولايات المتحدة. وكانت قضية فلسطين، بالقدر الذي أثيرت فيه أصلاً، قد أحيلت إلى العمل الدبلوماسي الكسول والمؤجل، مكبّلة بالقيود المفروضة بموجب "اتفاقات إبراهيم". وقد سعت هذه الاتفاقيات إلى تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية في استقلال عن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، كانت شروط إقامة الدولة الفلسطينية التي حددتها إسرائيل في الاتفاقات مقيدة إلى حد جعل أي دولة فلسطينية قد تنجم عنها غير قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا.‏
اليوم، يسير الشرق الأوسط مترنحا نحو كارثة. ومما يثير انزعاج إسرائيل ومؤيديها، أن محنة الشعب الفلسطيني، وليس "إرهاب حماس"، هي التي احتلت مركز الصدارة بالنسبة للمجتمع العالمي. وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان أمام مجلس الأمن، أن "الهجمات المروعة" التي تشنها حماس ضد إسرائيل "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أنه "من المهم أيضا الاعتراف بأن هجمات 'حماس' لم تحدث من فراغ".‏
‏كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب ألقاه مؤخرا أمام المشرعين الأتراك، أن "حماس ليست منظمة إرهابية، إنها حركة تحرير، 'مجاهدون'، يخوضون معركة لحماية أراضيهم وشعبهم". وعلى عكس الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لم تعتبر تركيا "حماس" في أي وقت منظمة إرهابية، وهي تستضيف بانتظام أعضاء الحركة على أراضيها. لكن مثل هذا التأييد العلني لـ"حماس" بعد وقت قصير من 7 تشرين الأول (أكتوبر) يؤكد صعوبة الصعب الذي تجد إسرائيل نفسها فيه وهي تكافح للرد على اليوم الأكثر فتكا في تاريخها.‏
تحول تكتوني‏
يمكن العثور على أهم مؤشر على التحول التكتوني الذي حدث بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، في تصريح صدر مؤخرا عن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الذي أعلن أن "الطريقة التي تخوض بها إسرائيل هذه المعركة ضد 'حماس' مهمة". وقال أوباما إن أي إجراء إسرائيلي "يتجاهل التكاليف البشرية يمكن أن يأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف" في شكل تصلب المواقف الفلسطينية "لأجيال"، وتآكل الدعم العالمي لإسرائيل، وفي نهاية المطاف "خدمة أهداف أعداء إسرائيل" من خلال تقويض "الجهود طويلة الأمد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".‏
لقد وضعت إسرائيل معيارا مستحيلا للصراع الحالي: القضاء التام على "حماس" كقوة عسكرية. ويمكن تصوير أي فشل في تحقيق هذا الهدف المعلن الذي يتم تكراره كثيرا على أنه انتصار لحركة "حماس" كمعطى (تنتصر "حماس" ببساطة بالتمكن من البقاء على قيد الحياة). ولكن، لكي تحظى أي عملية سلام بعد الصراع بفرصة للنجاح، أولاً، يجب إشراك حماس -حيث تشكل المجموعة حقيقة سياسية لا يمكن تجاهلها- وثانيًا، يجب إعادة تصور قضية إقامة الدولة الفلسطينية بطريقة ترفض صيغة اتفاقيات إبراهيم، وتميل مرة أخرى إلى حل الدولتين المتوخى بموجب اتفاقات أوسلو.‏
‏مرة أخرى، سوف تلوِّن الدولة الفلسطينية تقريبًا كل قضية رئيسية في الشرق الأوسط في المستقبل. وكما تبدو حالة الأمور، فإن الممر الاقتصادي ‏‏المقترح‏‏ بين الهند والشرق الأوسط، الذي انبثق عن قمة "مجموعة العشرين" الأخيرة باعتباره محور السياسة الإقليمية للولايات المتحدة، قد مات فعليا وغرق في الماء. وكذلك حال مفهوم تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. وفي حين أن الرياض لم تغلق الباب أمام مثل هذا الاحتمال، فقد أوضحت قيادتها أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تحرك في هذا الاتجاه إلى أن يتم حل قضية الوطن الفلسطيني.‏

‏*سكوت ريتر Scott Ritter: ضابط مخابرات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية، شملت خدمته على مدى أكثر من 20 عاما جولات في الخدمة في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ اتفاقيات الحد من الأسلحة، والخدمة في طاقم الجنرال الأميركي نورمان شوارزكوف خلال حرب الخليج، وعمل بعد ذلك كمفتش أسلحة رئيسي مع الأمم المتحدة في العراق من 1991-1998.
*نشر هذا المقال على موقع "‏ ‏‏مجموعة استخبارات الطاقة‏" تحت عنوان: The New Dynamics of Mideast Geopolitics

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