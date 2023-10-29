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المخطوفون قد يصبحون أداة لعب إقليمية

10/29/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: تسفي برئيل 29/10/2023

الهجوم الإسرائيلي على قطر ونعتها بدولة داعمة للإرهاب يشير الى انفصام صغير في الشخصية. فمن جهة، قطر متهمة بدعم الإرهاب بسبب دعمها لحماس، وبسبب الملجأ الذي تعطيه على اراضيها لقيادة حماس. في المقابل، يوجد في يد قطر، ربما، المفتاح لحل قضية المخطوفين.
الخطاب المناوئ لقطر يطلب من الولايات المتحدة ومن دول العالم استخدام الضغط الشديد عليها، وحتى فرض عقوبات، من اجل فصل نفسها عن حماس. في نفس الوقت الأذن تسمع كل تصريح لقطر عن احتمالية اطلاق سراح المخطوفين. بالذات الولايات المتحدة تقف في المقابل وهي ليست مشاركة في هذا الهجوم. بالعكس، هي تقوم بالثناء على جهود الدوحة، وحتى أنها تدرك جيدا الاصوات التي توجد في اسرائيل ضد قطر.
في الاسبوع الماضي نشر في "واشنطن بوست" بأن وزير الخارجية الاميركي، انطوني بلنكن، توصل مؤخرا الى "اتفاق" بين حاكم قطر، الشيخ تميم بن حمد، الذي بحسبه سيعيد فحص علاقاته مع حماس. هذا التقرير لم يوضح معنى اعادة الفحص ومتى ستحدث وهل ستؤدي الى ابعاد قيادة حماس عن قطر. ولا يقل عن ذلك اهمية، ماذا ستكون التداعيات اذا فصلت قطر نفسها عن حماس.
من يطالب الآن بوقف علاقة قطر مع حماس يمكن أن يكتشف بأن قيادة حماس ستجد لنفسها ملجأ جديدا، في طهران أو في سورية. وربما ايضا في روسيا التي استضافت في الاسبوع الماضي قادة حماس. هذه الدول الثلاثة توجد خارج دائرة التأثير الاميركية والغربية بشكل عام. في هذه الاثناء يجب فقط الأمل بأن تساعد العلاقات الجيدة لقطر مع حماس المخطوفين وأبناء عائلاتهم.
من تحمل مهمة الوساطة القطرية هو رئيس الحكومة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهو أحد ابناء العائلة الحاكمة. ربما هو الشخص الاكثر تجربة في اجراء المفاوضات على اطلاق سراح مخطوفين، بالاساس على خلفية قضية اختطاف صادمة اخرى ادارها قبل سبع سنوات، التي انتهت بالنجاح ولكن بثمن باهظ، سياسي ومالي. ربما أنه من الطريقة التي أدار فيها محمد بن عبد الرحمن تلك القضية يمكن التعلم حول تعقيد القضية الحالية وحول احتمالات النجاح.
في 16 كانون الاول (ديسمبر) 2015 تم اختطاف في العراق 28 مواطنا قطريا، من بينهم أمراء ومن أبناء العائلة الحاكمة، الذين كانوا في رحلة صيد في صحراء المثنى في العراق. قائمة المخطوفين التي تم ارسالها الى حاكم قطر شملت، ضمن آخرين، شخصين من عائلة آل ثاني - في حينه كان المرشح لمنصب وزير الخارجية - ابن عمه وزوج عمته. في البداية لم يكن من الواضح من هم الخاطفون، وخلال عدة اسابيع لم يسمعوا في قطر من الخاطفين أو من آسريهم. عندما تم توجيه اصبح الاتهام بشكل طبيعي لداعش، الذي كان يسيطر في حينه على اجزاء في العراق وسورية. وتبين بسرعة أن الخاطفين هم من مقاتلي المليشيا الشيعية، كتائب حزب الله في العراق (ليس لها أي صلة بحزب الله في لبنان)، وهي جهة ترعاها ايران، وهي التي نفذت عملية الاختطاف لابتزاز الاموال الكثيرة.
من المراسلات في البريد الالكتروني ومن البلاغات التي انتقلت بين عائلة آل ثاني والسفير القطري في العراق، التي نشرت في وسائل الاعلام الدولية في 2018، تبين أن المفاوضات التي جرت في البداية حول اموالا ضخمة طلبها الخاطفون، تطورت الى صفقة دائرية سياسية. من غير المعروف كم هي الاموال التي دفعت للخاطفين في نهاية المطاف. أحد البيانات ذكر مليار دولار دفعته قطر للمليشيات والوسطاء الذين اجروا المفاوضات. مبلغ آخر هو 360 مليون دولار تم نقلها في حقائب للحكومة في العراق. الجزء المهم في الصفقة هو العملية الاستراتيجية في سورية التي قام بها قاسم سليماني، الذي كان قائد قوة القدس في حرس الثورة الايراني، والذي تم اغتياله في العراق في كانون الثاني (يناير) 2020 على يد الاميركيين.
خطة سليماني التي سميت "خطة المدن الاربع" كانت تتعلق بأربع بلدات في سورية، اثنتان كانتا تحت حصار النظام ومليشياته، واثنتان كانتا تحت حصار متمردين ترعاهم قطر. سليماني اقترح رفع متبادل للحصار أو تبادل السكان بين البلدتين. المليشيات القطرية لم تسارع الى الموافقة، لكن في حينه سقطت في يد سليماني صفقة المخطوفين كأداة ضغط ناجعة. مبعوث خاص من حزب الله في لبنان تم ارساله الى الدوحة وهو يحمل معه رسالة قاطعة وواضحة – اطلاق سراح المخطوفين مشروط بتطبيق خطة "المدن الاربع".
في نهاية المطاف الخطة لم تخرج الى حيز التنفيذ بسبب معارضة النظام السوري ومليشياته، الذين لم يكونوا شركاء في هذه التفاهمات، والمخطوفين لم يتم تحريرهم. قطر كانت يائسة وحتى أنها خططت لمهاجمة المكان الذي يمكن أن يكون فيه المخطوفين، دون أن تكون لديها وسائل وقدرة على ذلك. فقط في نيسان (أبريل) 2017، بعد سنة ونصف على عملية الاختطاف، تم فتح قناة وساطة بواسطة وزير الخارجية العراقي، قاسم العراجي، الذي توجد له علاقات وثيقة مع المليشيات المؤيدة للشيعة، وهو يشغل الآن منصب مستشار الامن القومي في العراق. العراجي أبلغ نظيره القطري في حينه، الذي هو رئيس الحكومة الآن، في يد من يوجد المخطوفون، ايضا قام بصياغة طلبات اطلاق سراحهم. قطر دفعت والمخطوفين عادوا الى بيوتهم.
لكن قضية المخطوفين القطريين واستغلالها لاهداف سياسية تطرح السؤال المقلق وهو اذا كان المخطوفون الاسرائيليون في غزة ايضا يمكن أن يتم استخدامهم كورقة مساومة، ليس فقط بين حماس واسرائيل، بل ايضا من قبل اشخاص آخرين لهم مصالح في المنطقة، حزب الله وايران يمكنهما من خلال حماس عرض طلبات لا تتعلق أبدا بطبيعة حياة سكان غزة أو مطالب حماس، بل تتعلق بالساحة اللبنانية والسورية.
من غير الواضح الى ماذا استند رئيس الحكومة القطرية في بيانه المتفائل حول اختراقة في المحادثات والأمل في أن تنتهي القضية في القريب. الافتراض هو أنه حصل على تنازلات معينة من اسرائيل، بضمانة وضغط من اميركا، في تسهيل ترتيبات المساعدات الانسانية. ولكن مهم ايضا التذكر بأنه ليس جميع المخطوفين يوجدون لدى حماس. فجزء منهم يوجدون لدى الجهاد الاسلامي الذي ترعاه ايران. وايضا من غير المعروف من الذي سيقرر في حماس اطلاق سراحهم، هل القيادة في غزة برئاسة يحيى السنوار أو القيادة في الخارج التي توجد في قطر؟ هل ما تزال هناك أي احتمالية في أن اطلاق سراح المخطوفين لن يتحول الى أداة لعب اقليمية؟. الحكومة الاسرائيلية ليست مخولة بالتباطؤ. اطلاق سراح المخطوفين الآن في ظل الظروف المحلية، حتى لو كان ثمنه باهظا، سيكون رخيصا وممكنا أكثر بكثير.

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