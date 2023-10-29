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زمنهم نفد

10/29/2023 2:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: أسرة التحرير 29/10/2023
لعار حكومة إسرائيل، اضطرت عائلات المخطوفين لأن تعلن على الملأ بأنها تطالب رئيس الوزراء وأعضاء كابينت الحرب اللقاء بها على الفور، كي يتكرم وزير الدفاع غالنت عليهم بالاهتمام. وذلك بينما توسع إسرائيل هجومها على غزة في الوقت الذي يكون فيه 229 من أعزائهم، وبينهم رضع، أطفال، نساء وشيوخ، في أسر حماس.
في قيادة المخطوفين لم يكتفوا باستجابة غالنت. فقد قالوا انهم يتوقعون لقاء نتنياهو "(مساء أول من أمس) بالذات" وفي النهاية كان هذا اللقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو الذي تفضل باللقاء معهم بذات اليوم.
لا يوجد شيء مفهوم أكثر من الالحاح الذي تبثه عائلات المخطوفين. فكل لحظة تمر تزيد الخطر على حياة اعزائهم. "مللنا شعارات؟ زمن أعزاءنا وعزيزاتنا ينفد"، هتفوا من دم قلبهم وطالبوا - عن حق – جوابا واضحا على سؤال يقض مضاجعهم ويجب أن يقض مضاجع كل شخص في إسرائيل وفي العالم له قلب يدق. "هل تشديد العملية العسكرية في غزة تعرض للخطر سلامة الـ 229 مخطوفا؟". لا يوجد سؤال اكثر الحاحا من هذا.
من أعزاؤه ليسوا بين المخطوفين يمكنه ان يتخيل فقط الجحيم التي هي من نصيب العائلات منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. فما بالك حين يقصف الجيش الإسرائيلي غزة ويجتاحها، حتى وإن كان بشكل محدود. "هذه الليلة كانت افظع الليالي. كانت هذه ليلة بيضاء وطويلة، على خلفية العملية الكبيرة للجيش الإسرائيلي في القطاع والانعدام المطلق لليقين حول مصير المخطوفين المحتجزين هناك والذين يتعرضون هم أيضا لقصف شديد"، جاء في بيان قيادة عائلات المخطوفين.
على الحكومة ان تعلن بان إعادة الاسرى هو هدفها الأعلى. فليس للدولة وليس هناك من يمنحها، تفويض بالتضحية بـ 229 إنسانا وتحويلهم عن وعي، لاعتبارات تكتيكية، ضررا جانبيا في الحرب ضد حماس. ليس لاحد في إسرائيل الحق الأخلاقي في تجاهل حقيقة أنهم احياء، ولم يقتلوا في هجمة حماس، وإلغاء هذا الفرق وكأنه لا فرق بين الحياة والموت.
منذ ثلاثة أسابيع وهم يتحدثون بلا انقطاع عن المفهوم الذي تحطم. وبالفعل، محظور التطوع بالرضع والطفلات، الفتيان والفتيات، الشيوخ والشيخات لأن يصبحوا الضحايا الأوائل للمفهوم الجديد الذي أصبح فيه القضاء على حماس هدفا واحدا ووحيدا يغشي عيوننا عن ثمن افعالنا.
على إسرائيل أن تحرر كل السجناء الأمنيين الذين في ايديها وان تفرغ ثلاجات الجثامين المحملة – كل ما هو مطلوب لاجل إعادة الاسرى الى الديار فورا. الان. اليوم. ان واجب إسرائيل، واجب حكومة إسرائيل، واجب رئيس الوزراء، واجب الكنيست، واجب رئيس الدولة، واجب جهاز الامن، واجب الحاخامية الرئيسة، ان يفعلوا كل ما هو ممكن لاجل إعادة المخطوفين الى الديار. بكل ثمن.

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