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الأمل ضد الهزيمة.. إصدار جديد للباحث محمد حليقاوي

10/29/2023 2:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- بدعم من وزارة الثقافة، صدر عن المركز الديمقراطي العربي كتاب بعنوان "الأمل ضد الهزيمة أسئلة المواطنة والهوية الوطنية في المجتمع العربي"، للباحث محمد عبدالفتاح حليقاوي.
جاء الكتاب في سبعة فصول والعديد من المباحث التي تناولت قضية المواطنة والهوية والوطنية في الوطن العربي؛ حيث تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة من حيث التمهيد الفكري لموضوع الدراسة، وأهميتها، وأبرز أسئلتها، إلى جانب حدود الدراسة، وأدواتها وأهدافها ومنهجيتها وفرضياتها، بينما تطرق الفصل الثاني للإطار النظري من حيث إجراء درسة مفاهيمية للمواطنة والهوية الوطنية، والانتقال إلى الحديث عن المواطنة وأبرز قيمها وأهميتها، ودراسة أبرز مقوماتها ومبادئها. أما بخصوص الهوية الوطنية، فقد تم التأصيل المفاهيمي لها، ودراسة المقاربات المتعلقة بتكوين الهوية، وحالاتها ومستوياتها، إلى جانب وظائف الهوية الوطنية وأبعادها وآليات تشكيلها.
أما الفصل الثالث، فيضم المدخل إلى قضية المواطنة والهوية الوطنية في المجتمع العربي من خلال مقاربات فكرية تناولت رؤى الكثير من المفكرين العرب، كما تم التطرق إلى مسألة ترويض المنهج في قراءة ضياع الهوية واستبعاد المواطنة، وصولا إلى بيان التحديات التي تواجه المواطنة والهوية الوطنية على الصعيد العربي. أما الفصل الرابع، فقد تم فيه التركيز على دور المواطنة والهوية الوطنية في تحقيق البناء والأمن المجتمعي، وذلك من خلال تبيئة حقوق الإنسان في الواقع العربي سعيا للوصول إلى تكريس المواطنة والهوية الوطنية، وفي هذا الفصل، هنالك اهتمام خاص بدور التعليم والتربية على المواطنة والهوية الوطنية وكيف يسهم التعليم في إيجاد أجيال جديدة من الشباب العربي المؤمن بقضايا أمته، ومشكلات مجتمعه، والقادر على مواجهة تحديات مستقبله.
يقول حليقاوي، إن هذه الدراسة تقدم نموذجا متميزا حول قضايا المواطنة والهوية الوطنية من خلال التجربة الأردنية، مع الإقرار بوجود الكثير من المتطلبات الأخرى من أجل نجاح هذه التجربة، ولكنها تظل متفوقة على مثيلاتها من الدول العربية صاحبة الإمكانات المتعددة في هذا السياق؛ حيث تم في البداية تقديم قراءة من وقع الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه الأردن في معركة تفعيل المواطنة وتكريس الهوية الوطنية، مع تأكيد آفاق هاتين القضيتين المنشودة من أجل المزيد من الإنجازات، أما الفصل السادس فقد كان للحديث عن آليات تطوير وتفعيل المواطنة والهوية الوطنية على مستوى الوطن العربي وقراءة فكرية حول المجتمع والدولة ودورهما في التحديث، بينما اشتمل الفصل السابع على خلاصات وآفاق هذه الدراسة، إلى جانب توثيق نتائجها وتوصياتها.
في مقدمته للكتاب، فإن المتأمل لأوضاع المجتمع العربي، يرى حالة التمزق التي تعصف بالدول العربية؛ حيث انتقلت مظاهر الضعف والاستلاب من تراجع دور الدولة الوطنية التي ظهرت في أعقاب مرحلة ما بعد الاستعمار إلى البنية العميقة التي حافظت على الروابط التاريخية، والجغرافية، والثقافية، في المجتمع العربي ذاته، وبرزت تحديات جديدة بصورة صارخة، مثل الخلافات المذهبية، والطائفية والإثنية والارهاب بأشكاله، فضلا عن عدم تحقيق مشاريع التنمية الشاملة للكثير من برامجها في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والاجتماعي، والتعليمي، والثقافي، ولعل قضايا المواطنة والهوية الوطنية من أهم تلكم التحديات التي تواجه الإنسان العربي، وبحاجة إلى الدراسة وفق منهجية علمية ونقدية تسعى إلى تأصيلها، وبيانها، وتعميقها، واستثمارها كوسيلة بناء وتحديث ونهضة بدلا من أن تكون أداة تخلف وتمزق وخذلان.
وفي هذا السياق، يتساءل المؤلف: هل يمكن للإنسان العربي المعاصر الذي يواجه تلك التحديات التفكير برؤى مستقبلية للتنمية الثقافية ومواجهة الاحتلال الذي عاد إلى بعض الدول العربية، ناهيك عن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين؟، وهل ما تزال مشاريع التكامل العربي في النواحي الاقتصادية متاحة؟ لعل هذه الأسئلة وغيرها الكثير تظل أسئلة مهزومة إذا استمرت حالة النكوص الثقافي والاستلاب السياسي.
ومن هنا، ينبغي الخروج من حالة اللاسلم واللاحرب التي يعيشها الفكر العربي، وبلورة آفاق جديدة في إطار إرادة سياسية، ومنهجية علمية، ونبذ التطرف وإلغاء الآخر، عسى أن يبدأ الإنسان العربي الخطوة الأولى نحو مشاريع التجديد في جميع المجالات وفق الخصوصية الحضارية الإسلامية والثقافة العربية الأصيلة، ومتطلبات العصر وأدواته.
ويقول حليقاوي، إنه في هذه الدراسة كان هاجسه هو البحث عن التجديد، في الأطر العلمية، وفي قضايا المواطن والهوية الوطنية في المجتمع العربي، في كل مدخلاتها ومخرجاتها، مع التطرق إلى دراسة حالة الأردن التي تمثل نموذجا مختلفا في المحيط العربي مع وجود تحديات وضغوطات ومخاطر أضعاف ما تعانيه بعض الدول العربية، ومع ذلك يقدم الأردن صورة مشرقة عن إمكانية الخروج من حالة الضعف نحو ميدان العمل والقوة والاجتهاد، وهذه الدراسة أيضا، تزعم أن مقومات نجاح النقلة الحضارية للدولة العربية الوطنية ممكنة حتى في ضوء جميع التحديات والتراجع الكبير في كل المجالات في حال توافرت معادلات التنمية والتكامل والاستقلالية، والوحدة والتحضر، وهي معادلات قاسية جدا، وعسيرة جدا ومتعبة جدا، ولكنها ليست مستحيلة على الإطلاق.
ويوضح المؤلف، أن نتائج هذه الدراسة جاءت كما يلي "المواطن والهوية الوطنية في المجتمع العربي من القضايا المصيرية، مع الإقرار بوجود معوقات وتحديات كبيرة، ولكن البنية التحتية لهاتين القضيتين موجودة وبحاجة إلى المزيد من العمل وفق منهجية علمية صولا إلى الأهدف المنشودة".
كما أن المواطنة والهوية الوطنية من القضايا الإشكالية في المجتمع العربي، بمعنى أنهما مرتبطتان بغيرهما من القضايا مثل السلطة السياسية، والتطوير الاقتصادي، وإصلاح التربية والتعليم، والتنمية الثقافية والدمج الديمقراطي.
وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية بناء استراتيجيات وطنية شاملة في البلاد العربية من أجل تكريس قيم المواطنة وتعميق عناصر الهوية الوطنية، وأن تطور آلياتها بما يتوافق مع خصوصية الإنساني العربي وطموحاته، وتحتوي على مؤشرات أداء لقياس نتائج تلك الاستراتيجيات على الإنسان العربي.
وتدعو الدراسة إلى تقوية الشراكات بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في قضايا المواطنة والهوية الوطنية والحريات العامة والتركيز على عملية الإصلاح الشامل في عملية التعليم والمناهج، بما يضمن الاهتمام بالمنهجية العلمية، والعقلية التقدمية، وترسيخ مفاهيم المواطنة والهوية الوطنية، ونبذ التطرف والعنف والكراهية وإلغاء الآخر.

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