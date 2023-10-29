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60 فعالية ترافق عشاق الكتب المصورة في الشارقة للكتاب

10/29/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)، في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والإنيمي والمانغا، بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية للأطفال والشباب.
وتتنوع ورش العمل بين 15 موضوعا تركز على طرق الرسم بالأحجار العطرية، والرسم على الجلد، والأساليب الفنية الاحترافية لتلوين الرسم الهزلي، والقصص المصورة رقميا، وفنون الكاريكاتير، والألعاب الإلكترونية، والرسم ثلاثي الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، وغيرها.
ومن أبرز الورش المخصصة للكتب المصورة، "الرسم بالأحجار العطرية"، التي تعلم المشاركين كيفية صنع أحجار عطرية بأشكال وألوان مختلفة، واختيار الروائح المناسبة لها. بينما تتناول ورشة "الرسم على الجلد" أحدث تقنيات الرسم على المحافظ الجلدية. أما ورشة "الأغلفة الرقمية"، فتساعد المشاركين على إنشاء أغلفة جذابة للكتب المصورة الرقمية، باستخدام برامج متخصصة.
وتركز ورشة "تلوين الرسم الهزلي"، على التأثيرات اللونية في القصص المصورة، وتعلم المشاركين كيفية استخدام برامج التلوين الرقمي لإضافة حيوية وجاذبية للرسومات. بينما تسمح ورشة "فواصل الكتب الخشبية" للمشاركين صنع فواصل كتب خشبية على شكل شخصيات مختلفة، بأزياء وملامح مبتكرة، وتزويدهم بالأدوات والخامات اللازمة لذلك. أما الورشة التفاعلية "القصص المصورة رقميا"، فتهدف إلى تطوير مهارات الأطفال في إنشاء قصص مصورة رقمية، باستخدام خطوات بسيطة وسهلة.
وتصحب ورشة "كاريكاتير الواقع المعزز" الأطفال والشباب المشاركين في رحلة مغامرة مع تطبيقات الواقع المعزز، لإضافة عناصر رقمية مدهشة إلى قصص مصورة حقيقية. في حين تتضمن ورش "رسومات هزلية على الحصى" و"الرسومات الهزلية الممغنطة"، الرسم على الحصى بألوان زاهية، لإنشاء شخصيات أو مشاهد مستوحاة من الكتب المصورة، إلى جانب ورشة "ألعاب إلكترونية"، والتي يتعلم فيها المشاركون أساسيات احتراف إنشاء ألعاب إلكترونية بسيطة وممتعة.
وتتضمن ورش العمل، "تصميم ألعاب رقمية" والتي تساعد الأطفال والشباب على إنشاء ألعاب رقمية متقدمة. وورشة "الرسم ثلاثي الأبعاد"، التي تضمن احتراف العمل على برنامج Blender، أما ورشتا "المحتوى الرقمي" و"تصميم المواقع الإلكترونية" فيتعرف فيهما المشاركون على أحدث التقنيات التي يتضمنها برنامج Photoshop لإنشاء محتوى رقميا يعبر عن أفكارهم ورؤاهم الإبداعية، مع التعرف إلى أحدث أدوات برامج الذكاء الاصطناعي في تصميم مواقع إلكترونية احترافية.

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