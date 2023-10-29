الاحتلال يدمّر 32 ألف وحدة سكنية بغزة منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة- قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل من بينها أكثر من 32 ألف وحدة سكنية هدّمت كليا.
وأشار رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال استهدف المساجد والكنائس والمدارس.
ونوه الى استشهاد 116 من الطواقم الطبية و18 شخصا، من فرق الإنقاذ و35 إعلاميا منذ بدء العدوان.
وحذر رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال من تنفيذ تهديداته الواضحة باستهداف مستشفى القدس والشفاء. -(بترا)
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