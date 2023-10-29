وقفة تضامنية مع المقاومة في غزة وفلسطين في إربد

وقفة تضامنية مع المقاومة في غزة وفلسطين في إربد
التاريخ
10/29/2023 2:20:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
إربد- نظمت الحركة الإسلامية في منطقة البارحة باربد، مساء الأحد، وقفة تضامنية مع المقاومة في غزة والمجاهدين في فلسطين.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة الأردنية بإلغاء معاهدة“وادي عربة” والاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال وطرد السفير الصهيوني من عمان.
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