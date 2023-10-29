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وقفة تضامنية مع المقاومة في غزة وفلسطين في إربد

10/29/2023 2:20:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- نظمت الحركة الإسلامية في منطقة البارحة باربد، مساء الأحد، وقفة تضامنية مع المقاومة في غزة والمجاهدين في فلسطين.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة الأردنية بإلغاء معاهدة“وادي عربة” والاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال وطرد السفير الصهيوني من عمان.

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