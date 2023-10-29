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26% ارتفاعا في نسبة دعاوى الأوراق المالية

10/29/2023 2:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة للفصل في منازعات الأوراق المالية للربع الأول من العام الجاري، ارتفاع نسبة الدعاوى الواردة إلى اللجان بنسبة 26.82%، مقارنة بذات الفترة من العام الفائت، فيما ارتفعت نسبة الدعاوى الواردة إلى لجنة الاستئناف بنسبة 1.08%، وعلى صعيد القرارات الصادرة عن اللجان، فقد ارتفعت قرارات لجنة الفصل بنسبة 4.30%، فيما ارتفعت قرارات لجنة الاستئناف بنسبة 21.43%.
ويشير التقرير إلى أنه قد بلغ متوسط فترة التقاضي لدى لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية 5.29 أشهر في الربع الأول لعام 2023 م، مقارنة بـ7.64 أشهر للربع الأول لعام 2022.
عقود المرابحة
ولفتت الأمانة إلى مبادئ لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما يتعلق بعقود المرابحة والتسهيلات الائتمانية، بحيث تعد في الأصل أعمالاً مصرفية يقتصر حق مزاولتها على البنوك المرخص لها، في حين أن شركات الوساطة تمارسها بصفة استثنائية بحسب لائحة مؤسسات السوق المالية، وبذلك يتحقق للمنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود صفة المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية إذا تمت من قبل شركات الوساطة، في حين يخرج نظر المنازعة عن اختصاص لجان الفصل إذا تمت عن طريق البنوك.
بيع الأسهم بدون إذن
ولفتت الأمانة إلى أن التعويض المستحق عن التصرف في الأسهم بدون إذن مع إيداع قيمتها في حساب المدعي، وذلك باحتساب عدد الأسهم التي يمكن للمدعي شراؤها من السوق في يوم المكنة ((العلم))، والتي يغطيها الرصيد النقدي وبمتوسط سعر السهم في ذلك التاريخ، مع مراعاة ما قد يطرأ على تلك الأسهم من منح وتجزئة، ويتم مقارنتها بإجمالي عدد الأسهم التي تم التصرف بها، كما يضاف للتعويض المنح والأرباح للأسهم التي تم التصرف فيها بدون إذن خلال الفترة، وكذلك التعويض بمتوسط سعر السهم خلال كامل الفترة للأسهم التي تم بيعها، ولم يغطها الرصيد النقدي من تاريخ العلم إلى تاريخ صدور القرار.
التعويض عن الحرمان من الاكتتاب
وأشارت الأمانة إلى أن من ضمن مبادئها، فيما يتعلق بالتعويض عن الحرمان من الاكتتاب في زيادة رأس المال أو في حقوق الأولوية، بأن التعويض عند عدم تنفيذ المؤسسة المالية لطلب المستثمر بالاكتتاب في حقوق الأولية، ومتوسط سعر السهم في أول يوم تداول لتلك الأسهم، ويطرح من ذلك قيمة التعويض الذي حصل عليه المساهم من الشركة نتيجة اكتتابه في أسهم حقوق الأولوية، والناتج يضرب في عدد الأسهم المراد الاكتتاب بها، وناتجه هو مبلغ التعويض المستحق.
الدعاوى الجماعية في الحق الخاص
ـ يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر.
ـ تشترك دعواهم في الأسس النظامية، والوقائع المدعى بها، وموضوع الطلبات.
ـ أي قرار يصدر عن اللجنة يؤثر في جميع أطراف الدعوى الجماعية.

MENAFN29102023000089011017ID1107325189

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